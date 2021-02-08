مظاهرات حاشدة في ميانمار للمطالبة بالإفراج عن أونج سان سوتشي

استخدمت السلطات في ميانمار، اليوم الاثنين، خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المحتشدين للمطالبة بالإفراج عن الزعيمة المدنية أونج سان سوتشي التي اعتقلت مؤخرًا بعد إعلان الجيش الاستيلاء على السلطة.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن المتظاهرين الذين تجمعوا في العاصمة «ناي بي داو ن» أعربوا أيضًا عن احتجاجهم على الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد الأسبوع الماضي وطالبوا بعودة الحكومة المدنية.

وكان الجيش في ميانمار قد أعلن، الاثنين الماضي، الاستيلاء على السلطة وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام.. وأعلن متحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اعتقال «أونج سان سوتشي» والرئيس «وين مينت» ومسؤولين كبار آخرين في الحزب.

وجاء الانقلاب عقب انتصار ساحق للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في الانتخابات العامة، التي جرت في نوفمبر الماضي والتي اعترض الجيش على أن نتائجها وقال إنها مزورة.