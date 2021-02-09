وزير البترول يستقبل وفد لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وفد لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية في مصر، التي تشكلت مؤخرا، لأول مرة في تاريخ الغرفة.

وأثنى «الملا»، خلال اللقاء، على تشكيل لجنة متخصصة في مجال التعدين، تضم العديد من الخبراء في الصناعة، على غرار لجنة البترول والغاز بالغرفة الأمريكية، التي ساهم التنسيق معها في إحداث نتائج إيجابية عديدة على صعيد الاستثمارات الأمريكية، في مجال البترول والغاز، مؤكدا أن التنسيق مع لجنة التعدين سيساهم في دعم مجال الاستثمار في التعدين، خاصة في استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والترويج لها بفعالية، لجذب شركات التعدين الأمريكية الكبرى.

حضر اللقاء المهندس علاء خشب، نائب وزير البترول للثروة المعدنية، والجيولوجي أسامة فاروق، رئيس هيئة الثروة المعدنية.

واستعرض وزير البترول، خلال اللقاء، الإجراءات الجاري تنفيذها حاليا لتطوير وتحديث قطاع التعدين المصري، من أجل زيادة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي، وتعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر التعدينية، من خلال إتاحة البيانات الجيولوجية رقميا أمام المستثمرين المهتمين كوسيلة للترويج وجذب الاستثمارات، وكذلك توفير الفرص التدريبية لشباب العاملين في القطاع، في إطار برنامج تطوير قطاع التعدين.

وأعرب المهندس طارق االملا، عن تطلعه لزيادة التعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مجالات التدريب الفني والعملي، وصقل مهارات العاملين بالقطاع.

وأكد أعضاء اللجنة أن التطور الذي حدث فى قطاع التعدين واضح وملحوظ، في ظل تعديلات قانون الثروة المعدنية الجديد، وكذلك النتائج المتميزة التي حققتها مزايدة الذهب الأخيرة، مشيرين إلى أن من أهداف اللجنة استعراض أفضل الممارسات العالمية في مجال التعدين، وجذب الشركات الأمريكية الكبرى العاملة في المجال المذكور للاستثمار في مصر.

كما أشاد أعضاء اللجنة بطرح مزايدة المعادن كخطوة هامة في طريق تحقيق القيمة المضافة من الثروات التي تزخر بها مصر.