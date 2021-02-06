وزير البترول يطلق مبادرة تطوير المنازل المحيطة بمحطات الوقود بالأقصر

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية تفعيل الدور المجتمعي لشركات البترول والثروة المعدنية، من خلال المشاركة في تطوير المناطق المحيطة، وتنفيذ أعمال ترميم للمنازل المحيطة المبنية بالطوب اللبن، مع طلاء واجهات المنازل المجاورة لمحطات تموين الغاز الطبيعي، التي تم افتتاحها اليوم السبت، بمحافظة الأقصر.

ووجه وزير البترول مسئولى الشركات لبحث سبل دعم وتطوير هذه المناطق، بما يخدم الهالي ويلبي احتياجاتهم، بالتنسيق مع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر .

ومن جانبه، شدد محافظ الاقصر عل أهمية أن يكون التطوير والدعم موجهاً للأهالي مباشرةً بشكل ملموس، ويتم ذلك من خلال تكاتف القطاع الحكومي مع مؤسسات القطاع الخاص لتفعيل التنمية المجتمعية التي تستهدف بالدرجة الأولى مصلحة المواطن.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد افتتح محطتي تموين الوقود المتكاملتين الجديدتين بالمحافظة، واللتين تقدمان خدمات التموين بالغاز الطبيعي للسيارات لأول مرة بالأقصر، وملحق بهما مركزان لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لخدمة مدينة الأقصر والمناطق المجاورة لها.

جاء افتتاح المحطتين ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وبخاصة في صعيد مصر، وهناك خطة لنشر المحطات المتكاملة لخدمة المواطنين، تراعي زيادة منافذ التموين بالغاز الطبيعي، وكذلك مراكز التحويل، تحقيقاً لخطط التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات وزيادة الاعتماد عليه ضمن منظومة تداول الوقود بالسوق المحلي.