خبيرة علم الطاقة: السنة الصينية الجديدة تشهد تغيرات جذرية وانهيار دول عظمى (حوار)

السنة الصينية الجديدة تبدأ يوم السبت المقبل، وتحمل لنا توقعات بالكثير من الأحداث والتغييرات حول العالم، ولابد أن نتخلص هذا العام من كل ما يعيق حياتنا بالسلب، والتحرر من كل القيود الملعونة في حياتنا، ومن لعنات الحرام والجشع والأنانية، ستجد في ذلك الوقت الطريق.

وبالتزامن مع هذا الحدث، أجرت «الوطن» حوارًا خاصًا مع الدكتورة مها العطار خبير طاقة المكان «الفينج شوي»، والحاصلة على الدكتوراه من الصين في علم الطاقة، لمعرفة المزيد عن هذا العلم، وتوقعات العام الجديد الصيني، وكل ما يتعلق بعلم الطاقة.

وقالت العطار، إنه عليك بفعل الخير ولا تنتظر المقابل؛ لأن الكون يسجل لك أفعالك الآن تصدق بالمال والملابس والأثاث القديم حتى تستقبل بدل منهم الجديد.. وإليكم نص الحوار:

- علم الطاقة كبير.. نصائح مهمة للمواطنين طبقا لعلم الطاقة؟

النصيحة؛ قبل أن تبدأ أي شيء جديد في حياتك خاصة هذه الأيام، تخلص من القديم خاصة الذي يسبب لك اللعنات، فضلًا عن تحرير تفكيرك في ما يؤذيك بدون أن تشعر وتأخذ بالأسباب، ولا تنتظر الزواج بل اسعى له، وتحرر من الشخص السلبي معك، أيضا يبلغنا هذا العام بعدم انتظار السفر بل نسعى أن يكون حالك أفضل والسفر سيأتى إليك، ولا تنتظر المال ولكن تصدق بالقليل وأنهي ديونك حتى تستقبل الثروة، لا تدخل العام الجديد مديون أو تعيس أو وحيد، ولا تكن أناني تفعل السيئات والمعاصي وملعون بدعوات الشر.

- ما هي توقعات عام 2021 مع بداية السنة الصينية؟

ستكون روح 2020 حاضرة هذا العام والأب المعلم للابن هذا العام سيرشده عن كيفية التأكيد على عام الأرض الغارقة التي ستستمر معنا هذا العام أيضًا بصورة أكبر مما حدث، الابن يتشابه مع الأب ويكمل مسيرته هذا العام، وسيتشابة مع العام السابق، حيث سيشهد عام 2021 تغيرات جذرية على مستوى العالم وفوضى اقتصادية كبيرة، نظرًا لتغيرات الطقس وحرائق الغابات على نطاق واسع ومذهل، كذلك رقم قياسي للعواصف والأعاصير والزلازل، وارتفاع مستوى سطح البحر في كل المدن الساحلية بعدة أمطار.

تغييرات قيادية في ايطاليا والتشيك وبريطانيا تشهد ملك جديد

- ماهي توقعات السنة الصينية 2021 على العالم؟

اللاجئين وأزمة المياه والغذاء والصراعات العالمية والاقتصادية، كل هذا سيكون له مردودًا كبيرًا حول رد فعل المواطنين، حيث سينقلب الكثير من الأشخاص على حكوماتهم، وسيواجه الأوروبيون والأمريكيون قضية المهاجرين، وستزداد الهجمات الإرهابية ارتفاعًا، وستشهد التغيرات في القيادات بكل من؛ «إيطاليا، جمهورية التشيك، وبريطانيا العظمى»، وستشهد إنجلترا ملكًا جديدًا، وسينتهي هذا العام عهد الملكة، وستكون واحدة من أكثر الأحداث إثارة في بريطانيا العظمى منذ 70 عامًا، فضلًا عن الكثير من الانقلابات والثورات ورفض المواطنين دفع الضريبة، احتفالات عديدة بالحرية في كثير من البلدان التي تفرض ضرائب بلا رحمة، ولن يبقى حاكم في مكانه بشكل عام، وهو ما يمكن أن نشاهده في غالبية دول العالم خاصة «تركيا، فرنسا، روسيا، ألمانيا، واليونان»، باختصار سنة 2021 ستكمل التغيرات الجذرية في العالم.

- هل تستمر أزمة فيروس كورونا «كوفيد-19»؟

كورونا ليس كما نعتقد مثلها مثل كافة الأوبئة في العالم، لا تعلم من أين جاءت؟ ومتى تنتهي؟ إنه بلاء يصيب البشرية كل فترة من الزمن، وبسبب كورونا أجبر العالم على التوقف عن العمل، وإغلاق معظم التجارة الدولية والسفر، مما أدى إلى تأثير اقتصادي خطير في جميع أنحاء العالم.

- مادلالات الأرقام عام 2021؟

مجموع سنة 2021 هو الرقم 5 والرقم 5 في علم الطاقة الصيني؛ رقم المرض والوباء نفس سمات الرقم 2، وتجمع هذا العام الرقمين، ما يؤكد وجود الوباء، كذلك ستزداد ظاهرة التطرف القائمة على الدين يعقبها تغيرات في القيادات الدينية في الشرق الأوسط وعلى رأسها الأزهر والإفتاء وبابا الكنيسة المصرية، كذلك قيادات دينية في «السعودية، الصين، الهند، وإيران».

- هل ستحدث انفراجة بعد عام مليء بالضغوطات؟

سيستمر التأثير القوي لعنصر الماء في إلقاء «ظلال قاتمة» من الخوف في جميع أنحاء العالم، سيبدو الجو باهتًا وباردًا ورماديًا، سيؤدي الانخفاض المستمر في النمو الاقتصادي إلى إجبار المستثمرين على أن يكونوا أكثر تحفظًا، وأن ينفق الجمهور أقل «سينخفض الطلب» هو رمز للجو القاسي والبارد الذي يحرض على التنافر والصراع والاغتيال والإرهاب مع استمرار تدهور الاقتصاد العالمي، سيؤدي إلى مناخ عدم الثقة ومزيد من الاضطرابات الاجتماعية والنضالات السياسية والتوترات الدولية والاغتيالات والتخريب والانقلابات، خاصة في «فرنسا، وتركيا»، وقد يختار الناس اللجوء إلى العنف لتحقيق أيديولوجيتهم وإحداث المزيد من الاحتجاجات والمظاهرات والمشاعر المناهضة للحكومة.

ارتفاع مستوى سطح البحر في المدن الساحلية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة

- ماذا تقول لنا السنة الصينية؟

عام الثور الصيني يحمل الكثير من الأحداث؛ لأنه عنصر الأرض مرتبط مع عنصر المعدن، ويحمل الكثير من الرموز في كل الثقافات هناك «الإسلامية» العجل ذو الخوار، وقصة موسى والسامري هناك من يختار يمثل دور موسى، وهناك من يذهب مع السامري عام فارق للجميع، أما في الصين فخبراء «الفينج شوي» يعلمون أن الرقم 2، 5 هو رقم المرض، وهو ما يحل عليهم، كذلك هم مقتنعون أن هذه مؤامرة خارجية على الصين، ويتحدثون بذلك طوال الوقت.

- هل يوجد شخصيات مشهورة في مصر ستتعرض لأزمات أو ضغوط طبقا للارقام والتوقعات؟

- يأتى عام 2021 فى عاصفة من التغيرات فى حياة النجوم والمشاهير، وسنشاهد الكثير من النجوم تلمع في عالم الشهرة والآخر ينطفئ، كل على حسب أعماله خلال السنوات السابقة، وقد تعطي نهاية 2021 مؤشرًا لبعض النجوم في تغيرات مهمة لهذا العام، سنجد من تكبر وتعامل بغرور فيكون عقاب سنة الأرض شديد، ونجد من تواضع وقال الحق فيكون الجذاء من جنس العمل، وأكثر ضررًا، هذا العام هو عنصر «الأرض ين» ونجد عنصرها متوفر في نجوم كثيرة.

- الفنان عمرو دياب

يدخل العام الجديد بمشكلة شريكته دينا الشربيني وتوتر في العلاقة، فهنا نجد أن عنصر عمرز دياب متشابه لعنصر دينا الشربيني وفي عز حبهما وعلاقتهما على «السوشيال ميديا» تحدثت أنها علاقة لن تكتمل، وحدث ذلك الآن، وبسبب طريقة التعاملات سيكون عقابهما وخيما ، وسنشاهد آيات في عقاب عنصر الأرض، وتقل شعبيتهما كثيرًا.

وعن عدد آخر من نجوم الفن؛ فيجب الانتباه لحوادث قد يتعرض لها عدد آخر من النجوم، فيتشابه عنصر «الأرض ين» مع الكثير من المشاهير مثل؛ «أحمد السقا، إلهام شاهين، ليلى علوي، وإيمان العاصي».

«النار يانج».. الأكثر تأثيرا في 2021.. ومخاطر ومعاناة تواجه مواليد العنصر

ولكن هناك عدد آخر، يجب أن يتوخوا الحذر من عقوبة عنصر الأرض في تنقلات مفاجئة في حياتهم وتعب مشكلات تواجههم غير متوقعة وشهرة غير مناسبة تمامًا، وعلى المستوى الثاني من الصعوبة يأتي مواليد عنصر «النار يانج» الكبيرة، من المنتظر أن يكون عنصر النار يانج الأكثر تأثيرا هذا العام، حيث يعاني من تعب ومرض وخيانات من حوله، ولكن هناك مكاسب مالية وثروة تعوض عليه الشقاء، وتغيرات في المنزل والعمل هذا العام.

ومن أشهر مواليد عنصر «النار يانج» كل من؛ معمر القذافي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من نجوم الفن؛ «محمد منير، مصطفى فهمي، مصطفى قمر، إيهاب توفيق، خالد النبوي، وسمية الخشاب».

«أحداث عنيفة وخسارة كبيرة».. برج الماعز الصيني يتصدر المشهد عام 2021

على المستوى الرابع، يأتي عنصر «الأرض ين» الثانية برج الماعز الصيني، ليتصدر المشهد في أحداث عنيفة أيضا، تغير فيها كل حياته، ويكون الأكثر عرضة للمشكلات والتعب والمرض والخسارة في الأشخاص والمال، ولن تستطيع شخصيته اللطيفة صد هجمات العام عليه ومن أشهر شخصياته؛ الفنانات «صابرين، غادة رجب، يسرا، صفية العمري، شرين سيف النصر».