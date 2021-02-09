خبيرة علم الطاقة: السنة الصينية الجديدة تشهد تغيرات جذرية وانهيار دول عظمى (حوار)
كتب:
سماح حسن الجوهري
02:36 م | الثلاثاء 09 فبراير 2021
الدكتورة مها العطار خبيرة طاقة المكان والفوينغ شوي
السنة الصينية الجديدة تبدأ يوم السبت المقبل، وتحمل لنا توقعات بالكثير من الأحداث والتغييرات حول العالم، ولابد أن نتخلص هذا العام من كل ما يعيق حياتنا بالسلب، والتحرر من كل القيود الملعونة في حياتنا، ومن لعنات الحرام والجشع والأنانية، ستجد في ذلك الوقت الطريق.
وبالتزامن مع هذا الحدث، أجرت «الوطن» حوارًا خاصًا مع الدكتورة مها العطار خبير طاقة المكان «الفينج شوي»، والحاصلة على الدكتوراه من الصين في علم الطاقة، لمعرفة المزيد عن هذا العلم، وتوقعات العام الجديد الصيني، وكل ما يتعلق بعلم الطاقة.
وقالت العطار، إنه عليك بفعل الخير ولا تنتظر المقابل؛ لأن الكون يسجل لك أفعالك الآن تصدق بالمال والملابس والأثاث القديم حتى تستقبل بدل منهم الجديد.. وإليكم نص الحوار:
- علم الطاقة كبير.. نصائح مهمة للمواطنين طبقا لعلم الطاقة؟
النصيحة؛ قبل أن تبدأ أي شيء جديد في حياتك خاصة هذه الأيام، تخلص من القديم خاصة الذي يسبب لك اللعنات، فضلًا عن تحرير تفكيرك في ما يؤذيك بدون أن تشعر وتأخذ بالأسباب، ولا تنتظر الزواج بل اسعى له، وتحرر من الشخص السلبي معك، أيضا يبلغنا هذا العام بعدم انتظار السفر بل نسعى أن يكون حالك أفضل والسفر سيأتى إليك، ولا تنتظر المال ولكن تصدق بالقليل وأنهي ديونك حتى تستقبل الثروة، لا تدخل العام الجديد مديون أو تعيس أو وحيد، ولا تكن أناني تفعل السيئات والمعاصي وملعون بدعوات الشر.
- ما هي توقعات عام 2021 مع بداية السنة الصينية؟
ستكون روح 2020 حاضرة هذا العام والأب المعلم للابن هذا العام سيرشده عن كيفية التأكيد على عام الأرض الغارقة التي ستستمر معنا هذا العام أيضًا بصورة أكبر مما حدث، الابن يتشابه مع الأب ويكمل مسيرته هذا العام، وسيتشابة مع العام السابق، حيث سيشهد عام 2021 تغيرات جذرية على مستوى العالم وفوضى اقتصادية كبيرة، نظرًا لتغيرات الطقس وحرائق الغابات على نطاق واسع ومذهل، كذلك رقم قياسي للعواصف والأعاصير والزلازل، وارتفاع مستوى سطح البحر في كل المدن الساحلية بعدة أمطار.
تغييرات قيادية في ايطاليا والتشيك وبريطانيا تشهد ملك جديد
- ماهي توقعات السنة الصينية 2021 على العالم؟
اللاجئين وأزمة المياه والغذاء والصراعات العالمية والاقتصادية، كل هذا سيكون له مردودًا كبيرًا حول رد فعل المواطنين، حيث سينقلب الكثير من الأشخاص على حكوماتهم، وسيواجه الأوروبيون والأمريكيون قضية المهاجرين، وستزداد الهجمات الإرهابية ارتفاعًا، وستشهد التغيرات في القيادات بكل من؛ «إيطاليا، جمهورية التشيك، وبريطانيا العظمى»، وستشهد إنجلترا ملكًا جديدًا، وسينتهي هذا العام عهد الملكة، وستكون واحدة من أكثر الأحداث إثارة في بريطانيا العظمى منذ 70 عامًا، فضلًا عن الكثير من الانقلابات والثورات ورفض المواطنين دفع الضريبة، احتفالات عديدة بالحرية في كثير من البلدان التي تفرض ضرائب بلا رحمة، ولن يبقى حاكم في مكانه بشكل عام، وهو ما يمكن أن نشاهده في غالبية دول العالم خاصة «تركيا، فرنسا، روسيا، ألمانيا، واليونان»، باختصار سنة 2021 ستكمل التغيرات الجذرية في العالم.
- هل تستمر أزمة فيروس كورونا «كوفيد-19»؟
كورونا ليس كما نعتقد مثلها مثل كافة الأوبئة في العالم، لا تعلم من أين جاءت؟ ومتى تنتهي؟ إنه بلاء يصيب البشرية كل فترة من الزمن، وبسبب كورونا أجبر العالم على التوقف عن العمل، وإغلاق معظم التجارة الدولية والسفر، مما أدى إلى تأثير اقتصادي خطير في جميع أنحاء العالم.
- مادلالات الأرقام عام 2021؟
مجموع سنة 2021 هو الرقم 5 والرقم 5 في علم الطاقة الصيني؛ رقم المرض والوباء نفس سمات الرقم 2، وتجمع هذا العام الرقمين، ما يؤكد وجود الوباء، كذلك ستزداد ظاهرة التطرف القائمة على الدين يعقبها تغيرات في القيادات الدينية في الشرق الأوسط وعلى رأسها الأزهر والإفتاء وبابا الكنيسة المصرية، كذلك قيادات دينية في «السعودية، الصين، الهند، وإيران».
- هل ستحدث انفراجة بعد عام مليء بالضغوطات؟
سيستمر التأثير القوي لعنصر الماء في إلقاء «ظلال قاتمة» من الخوف في جميع أنحاء العالم، سيبدو الجو باهتًا وباردًا ورماديًا، سيؤدي الانخفاض المستمر في النمو الاقتصادي إلى إجبار المستثمرين على أن يكونوا أكثر تحفظًا، وأن ينفق الجمهور أقل «سينخفض الطلب» هو رمز للجو القاسي والبارد الذي يحرض على التنافر والصراع والاغتيال والإرهاب مع استمرار تدهور الاقتصاد العالمي، سيؤدي إلى مناخ عدم الثقة ومزيد من الاضطرابات الاجتماعية والنضالات السياسية والتوترات الدولية والاغتيالات والتخريب والانقلابات، خاصة في «فرنسا، وتركيا»، وقد يختار الناس اللجوء إلى العنف لتحقيق أيديولوجيتهم وإحداث المزيد من الاحتجاجات والمظاهرات والمشاعر المناهضة للحكومة.
ارتفاع مستوى سطح البحر في المدن الساحلية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة
- ماذا تقول لنا السنة الصينية؟
عام الثور الصيني يحمل الكثير من الأحداث؛ لأنه عنصر الأرض مرتبط مع عنصر المعدن، ويحمل الكثير من الرموز في كل الثقافات هناك «الإسلامية» العجل ذو الخوار، وقصة موسى والسامري هناك من يختار يمثل دور موسى، وهناك من يذهب مع السامري عام فارق للجميع، أما في الصين فخبراء «الفينج شوي» يعلمون أن الرقم 2، 5 هو رقم المرض، وهو ما يحل عليهم، كذلك هم مقتنعون أن هذه مؤامرة خارجية على الصين، ويتحدثون بذلك طوال الوقت.
- هل يوجد شخصيات مشهورة في مصر ستتعرض لأزمات أو ضغوط طبقا للارقام والتوقعات؟
- يأتى عام 2021 فى عاصفة من التغيرات فى حياة النجوم والمشاهير، وسنشاهد الكثير من النجوم تلمع في عالم الشهرة والآخر ينطفئ، كل على حسب أعماله خلال السنوات السابقة، وقد تعطي نهاية 2021 مؤشرًا لبعض النجوم في تغيرات مهمة لهذا العام، سنجد من تكبر وتعامل بغرور فيكون عقاب سنة الأرض شديد، ونجد من تواضع وقال الحق فيكون الجذاء من جنس العمل، وأكثر ضررًا، هذا العام هو عنصر «الأرض ين» ونجد عنصرها متوفر في نجوم كثيرة.
- الفنان عمرو دياب
يدخل العام الجديد بمشكلة شريكته دينا الشربيني وتوتر في العلاقة، فهنا نجد أن عنصر عمرز دياب متشابه لعنصر دينا الشربيني وفي عز حبهما وعلاقتهما على «السوشيال ميديا» تحدثت أنها علاقة لن تكتمل، وحدث ذلك الآن، وبسبب طريقة التعاملات سيكون عقابهما وخيما ، وسنشاهد آيات في عقاب عنصر الأرض، وتقل شعبيتهما كثيرًا.
وعن عدد آخر من نجوم الفن؛ فيجب الانتباه لحوادث قد يتعرض لها عدد آخر من النجوم، فيتشابه عنصر «الأرض ين» مع الكثير من المشاهير مثل؛ «أحمد السقا، إلهام شاهين، ليلى علوي، وإيمان العاصي».
«النار يانج».. الأكثر تأثيرا في 2021.. ومخاطر ومعاناة تواجه مواليد العنصر
ولكن هناك عدد آخر، يجب أن يتوخوا الحذر من عقوبة عنصر الأرض في تنقلات مفاجئة في حياتهم وتعب مشكلات تواجههم غير متوقعة وشهرة غير مناسبة تمامًا، وعلى المستوى الثاني من الصعوبة يأتي مواليد عنصر «النار يانج» الكبيرة، من المنتظر أن يكون عنصر النار يانج الأكثر تأثيرا هذا العام، حيث يعاني من تعب ومرض وخيانات من حوله، ولكن هناك مكاسب مالية وثروة تعوض عليه الشقاء، وتغيرات في المنزل والعمل هذا العام.
ومن أشهر مواليد عنصر «النار يانج» كل من؛ معمر القذافي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من نجوم الفن؛ «محمد منير، مصطفى فهمي، مصطفى قمر، إيهاب توفيق، خالد النبوي، وسمية الخشاب».
«أحداث عنيفة وخسارة كبيرة».. برج الماعز الصيني يتصدر المشهد عام 2021
على المستوى الرابع، يأتي عنصر «الأرض ين» الثانية برج الماعز الصيني، ليتصدر المشهد في أحداث عنيفة أيضا، تغير فيها كل حياته، ويكون الأكثر عرضة للمشكلات والتعب والمرض والخسارة في الأشخاص والمال، ولن تستطيع شخصيته اللطيفة صد هجمات العام عليه ومن أشهر شخصياته؛ الفنانات «صابرين، غادة رجب، يسرا، صفية العمري، شرين سيف النصر».