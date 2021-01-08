توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 8- 1-2021 على الصعيد المهني والعاطفي

يمكن للأبراج الفلكية أن تساعد في تحديد التوافق بين الأشخاص من خلال الصفات التي تجمعهم، حيث يهتم علم الأبراج الفلكية بتقديم تحليل مفصل لشخصية الفرد وفقًا لتاريخ ميلادهم، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم و توقعات الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على المسائل المهنية والمالية ومراجعتها وقد تبدأ صفحة جديدة من حياتك والمستقبل واعد.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

قد تكتشف اليوم أمورا خافية تساعدك على الوصول لهدفك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

توقعات الأبراج لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك مما يجعلك عرضة للضغوط من حولك أو تواجه بعض المتاعب ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تميل اليوم للاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك، فقط لا تتسرع في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمنحك استعدادا للتعاون والإنجاز وإضافة قيمة للآخرين، وتتقدم بخطى واسعة.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لتحقيق تقدم شخصي، فقط عليك أن تتصرف بنضج، واحترس أيضا من التسرع والاندفاع.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء كريم محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 14 يونيو.

توقعات الأبراج لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

يدفعك الفلك للعمل بإصرار وتظهر مشاعرك وآراءك بلا خوف.

توقعات الأبراج لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وتأسر اليوم من تحب بكل الود والحب والعطف.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

توقعات الأبراج لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر اليوم في وضع معاكس فلا تبالغ في ردود أفعالك ولتكن أكثر تحملا.

توقعات الأبراج لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

من اليوم عطارد في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع في قراراتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ولاعب درامز فرقة كايروكي، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

توقعات الأبراج لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تستطيع أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة.

توقعات الأبراج لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تحصل على الحب والإعجاب ببساطة وتكسب الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء سلمى حايك، ويوافق تاريخ ميلادها 2 سبتمبر.

توقعات الأبراج لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للاهتمام بجدية ببعض المسائل المهنية والمالية، فقط كن يقظا وراجع جيدا خطواتك كي يحالفك الحظ.

توقعات الأبراج لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

من اليوم عطارد بمنزل الحب يمنحك يقظة وحضورا والوقت مناسب لقضاء أوقات حلوة مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل حسن حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 15 أكتوبر.

توقعات الأبراج لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

أمامك اليوم نشاطات تحسن إدارتها وتعطي انطباعا رائعا عن نفسك وتكسب الإعجاب.

توقعات الأبراج لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك ملفتا للغاية وتعرف كيف تفرض سيطرتك على الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

توقعات الأبراج لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تعمل في صمت ولا تعلن خططك والتفت لأسلوب تعاملك واعتن بصحتك.

توقعات الأبراج لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تتبع حدسك، لكن عليك أن تتحكم في تلقائيتك ولا تعلن أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة بسمة، ويوافق تاريخ ميلادها 7 ديسمبر.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك تتمتع بكامل لياقتك وتفاؤلك والمناخ مثالي لتطوير خططك وأفكارك.

توقعات الأبراج لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع الشمس ونبتون يمنحك طاقة وإشراقة ويجعلك ذلك تطير وتحلق بالسماء وقد تلتقي اليوم بصديق يمدك بالثقة التي تحتاجها.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة نجوى فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.

توقعات الأبراج لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر اليوم معاكس في منزل العمل وعليك أن تُعبّر عما تريد ولكن بلباقة.

توقعات الأبراج لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ورغم الضغوط عطارد في برجك من اليوم ويمنحك ذلك سرعة بديهة وحسن تصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تدعمك الأفلاك وتفكر بأسلوب إيجابي وأحلامك اليوم قابلة للتحقيق.

توقعات الأبراج لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحظ يمدك بالمعنويات المرتفعة وتجد اليوم بجانبك أناسا يعتمد عليهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.