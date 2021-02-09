ننشر نتيجة انتخابات «المحامين» في النقابات الفرعية بمحافظات مصر

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، أنها باشرت مهمتها وطبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19».

وأمرت اللجنة بتعقيم اللجان الانتخابية وألزمت جميع القائمين على العملية الانتخابية بارتداء الكمامات وبمراعاة التباعد؛ تنفيذًا لقرارات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتعليمات وزارة الصحة.

وانتهت اللجنة من الإشراف علي المرحلة والثانية للانتخابات في جميع المحافظات التي تقرر إقامة الانتخابات فيها واكتمل نصابها القانوني لعقد الجمعية العمومية، وأعلنت اللجنة نتائج المرحلة الأولى والتي شملت 16 فرعية اكتمل فيهم النصاب القانوني ومن المنتظر أن تعلن نتائج المرحلة الثانية اليوم.

وأكدت أن المرحلة الأولى أجريت انتخاباتها في 18 نقابة فرعية وهي؛ «شمال الجيزة، جنوب الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء».

وأعلنت اللجنة اكتمال النصاب القانوني لعدد 16 نقابة فرعية ومن ثم إجراء عملية الفرز وإعلان النتائج التي جاءت كالآتي:

نقابة جنوب الجيزة الفرعية

وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 19208 أعضاء، وبلغ عدد الحاضرين 4248 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

كما أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية، فوز جمال عمر عبد الفتاح فرج نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 2279 صوتا.

وفوز محمد صلاح حسين عودة عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 740 صوتا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- أشرف عبد الله أحمد إبراهيم 2524 صوتا.

2- ضيف الله صدقي الطيب محمد 2055 صوتا.

3- جمال سعيد سليمان زايد 1826 صوتا.

4- أحمد صابر عبد الفتاح حسن 1812 صوتا.

5- أحمد محمد أحمد منصور. 1811 صوتا.

6- عماد حسين محمد علي 1795 صوتا.

7- جمعة سيد أمين رشوان 1623 صوتا.

8- محمد سيد محمود محمد الفخراني 1419 صوتا.

9- جمال مختار علي محمد شمس 1287 صوتا.

10- محمود سعد الدين عبد العال. 1248 صوتا.

بينما لم يوافق على الميزانية 2151 عضوا.

نقابة الفيوم الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين 3762 عضوا، وبلغ عدد الحاضرين 2432 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية، فوز حازم طه عبد العليم محمد نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 973 صوتا.

وفوز محمد حكيم أحمد سعيد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 633 صوتا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- محمود أحمد حسن حسان 1060 صوتا.

2- حجاج ياسين روبي حسن 888 صوتا.

3- حمادة عبد العال عبد الباقي صالح 863 صوتا.

4- سيد عباس شعبان عبد العال 859 صوتا.

5- إدريس عبد الله إبراهيم عبد العاطي 841 صوتا.

6- إبراهيم محمد علي عبد الرحيم 827 صوتا.

7- محمد أحمد عبد الحميد حسين 820 صوتا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1382 عضوا.

نقابة بني سويف الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين 5159 عضوا، وبلغ عدد الحاضرين 2870 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية، فوز طارق عبد العظيم عبد الحليم محمد نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1510 صوتا.

وفوز أحمد حسني شاكر أبو زيد قمر عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 637 صوتا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- محمد مظهر حسن أبو الحسن 1369 صوتا.

2- أحمد شعبان محمد محمد منصور 1368 صوتا.

3- محمد فاروق محمد جابر 1217 صوتا.

4- جمال ربيع عبد الوهاب عبد الناصر 1206 صوتا.

5- إبراهيم شراقي عبد السلام عمار 1190 صوتا.

6- محمد أحمد محمود علي 1163 صوتا.

7- عبد القادر علي القاسم منشاوي 951 صوتا.

8- عبد المنعم عبد الوارث علي 913 صوتا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1585 عضوا.

نقابة المنيا الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف 7434 عضوا، وبلغ عدد الحاضرين 4287 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة، فوز علاء الدين حسن محمد زكي نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1123 صوتا.

وفوز محمد شادي محمد علي عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1197 صوتا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- رضا حسن إبراهيم حسن 2082 صوتا.

2- عامر علي علي حماد 1878 صوتا.

3- ياسر إبراهيم محمد صالح 1581 صوتا.

4- شعبان جابر علي محمد 1507 صوتا.

5- شريف محمد بيه إبراهيم 1484 صوتا.

6- ياسر محمود عباس أحمد 1417 صوتا.

7- عمرو شادي صابر حسين 1375 صوتا.

8- محمد رجب محمد السيد 1354 صوتا.

9- عبد الله عيد عبد الحميد محمد 1312 صوتا.

10- حسين حسن عبد الودود أحمد 1293 صوتا.

11- ربيع مهران جاد الرب إبراهيم 1138 صوتا.

بينما لم يوافق على الميزانية 2523 عضوا.

نقابة شمال أسيوط الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين 3546 عضوا، وبلغ عدد الحاضرين 2216 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وأعلنت اللجنة القضائية، فوز محمد كمال عباس رشدان نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 933 صوتا.

وفوز محسن صلاح محمد محمد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 594 صوتا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- أيمن بشري أحمد محمد جاد 975 صوتا.

2- عرفان محمد أحمد عبد المولى 965 صوتا.

3- مصطفى رمضان عبد التواب 835 صوتا.

4- خالد بغدادي أحمد عبد الله 815 صوتا.

5- حسن إبراهيم سلطان قفطان 810 صوتا.

6- مصطفى عبد الرحمن عبد المحسن عثمان 739 صوتا.

7- محمد حمدي أحمد محمد 557 صوتا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1158 عضوا.

نقابة جنوب أسيوط الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين 4040 عضوا، وبلغ عدد الحاضرين 2313 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

كما أعلنت اللجنة القضائية، فوز أحمد محمود أحمد حسين نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 868 صوتا.

وفوز ضياء الدين سالم محمد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 507 صوتا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- باهر محمد عبد الرحمن 1174 صوتا.

2- أحمد محمد هاشم 1120 صوتا.

3- عبد الحكيم علي عثمان 942 صوتا.

4- إبراهيم شلبي محمود 906 صوتا.

5- حسن أحمد حسن 827 صوتا.

6- بكر عبد العزيز عبد الله 767 صوتا.

7- جمال عيد ثابت 748 صوتا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1167 عضوا.

نقابة الوادي الجديد الفرعية

وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين 350 عضوا، وبلغ عدد الحاضرين 299 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وأعلنت اللجنة القضائية، فوز محمد بشير رشيدي نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 134 صوتا.

وفوز محمد سيد محمد غبوش عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 179 صوتا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- محمد عمر علي حسن 171 صوتا.

2- أحمد عبد النعيم سليم عبد النعيم 165 صوتا.

3- محمود عبد الشكور علي سعيد 156 صوتا.

4- محمد محمود سيد مرزوق 155 صوتا.

5- محمد جمعة مهدي محمد 150 صوتا.

6- محمد محمود نور الدين 147 صوتا.

7- هاني إبراهيم أحمد مهران 146 صوتا.

بينما وافق على الميزانية 186 عضوا.

نقابة سوهاج الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين 7590 عضوا، وبلغ عدد الحاضرين 4120 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

كما أعلنت اللجنة القضائية، فوز عادل صادق حسن أبو الشباب نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 2446 صوتا.

وفوز محمد صلاح أحمد فؤاد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 718 صوتا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- أحمد دياب أحمد علي 2311 صوتا.

2- أحمد محمد عبد الحميد محمد 2033 صوتا.

3- يسري أحمد عبد المطلب 1855 صوتا.

4- أبو مدين مهدي محمد 1839 صوتا.

5- علاء محمد علي قاسم 1700 صوتا.

6- عبد الرحمن شكر خلف 1544 صوتا.

7- رفعت محمد محمد عبد العال 1537 صوتا.

8- حسام الدين حسن محمد إسماعيل 1382 صوتا.

9- أحمد محمد أبو حساب عبد اللطيف 1212 صوتا.

10- محمد جبريل نصر الدين همام 1079 صوتا.

11- عبد الفتاح أحمد مرسي عبد المغيث 1068 صوتا.

12- وليد كمال حامد محمد 982 صوتا.

بينما لم يوافق على الميزانية 2811 عضوا.

نقابة قنا الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين 4504 أعضاء، وبلغ عدد الحاضرين 2957 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وأعلنت اللجنة القضائية، فوز فتحي يوسف صادق إبراهيم نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1362 صوتا.

فوز محمد نصر عبدالفضيل محمود عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 612 صوتا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- عبد الناصر محمد محمود أحمد 1880 صوتا.

2- شورى محمود فاوي عبد الرحيم 1654 صوتا.

3- أحمد محمد عبد اللطيف زيدان 1649 صوتا.

4- أحمد محمد حسن محمود 1514 صوتا.

5- أحمد كامل أبو الحسن عوف 1443 صوتا.

6- قاسم عبد العاطي محمد محمود 1377 صوتا.

7- يحي عبد الفتاح محمد معتوق 1258 صوتا.

8- فوزي محمد الصغير يوسف 1189 صوتا.

9- هند محمد عبد المعطي علي 935 صوتا.

10- محمود محمد عباس مصطفى 904 صوتا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1612 عضوا.

نقابة الأقصر الفرعية

وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين 2090 عضوا، وبلغ عدد الحاضرين 1545 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وأعلنت اللجنة القضائية، فوز الدوشي شاكر أبو دوح نقيبًا بالتزكية.

وفوز عمر عبدالقادر علي سلام عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 565 صوتا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- قناوي عبد الباقي فهمي قناوي 558 صوتا.

2- السيد عبد الله أحمد عبد الله 554 صوتا.

3- عبد النعيم عباس عبد النعيم عبد العال 539 صوتا.

4- أبو الحسن سعدي صابر 531 صوتا.

5- خالد خضر حفني سيد 451 صوتا.

6- أشرف عدنان حسين علي 442 صوتا.

7- عبد الباسط محمد أحمد علي 384 صوتا.

بينما لم يوافق على الميزانية 874 عضوا.

نقابة أسوان الفرعية

وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين 2521 عضوا، وبلغ عدد الحاضرين 1880 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

كما أعلنت اللجنة القضائية، فوز محمد محمود فهمي أحمد أبو كروره نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 598 صوتا.

وفوز علي يوسف محمد حامد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 463 صوتا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- محمد أحمد عرابي محمد 1033 صوتا.

2- حسين محمد صالح حسين 974 صوتا.

3- حمدي محمد محمد محمود 917 صوتا.

4- عز الدين ياسين أحمد ياسين 908 صوتا.

5- مجاهد قرباوي علي حسين 885 صوتا.

6- مصطفى محمود محمد فراج 867 صوتا.

7- نبيل يوسف أحمد حسين 428 صوتا.

بينما وافق على الميزانية 1130 عضوا.

نقابة الإسماعيلية الفرعية

وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 2854 ناخبا، وبلغ عدد الحاضرين 1825ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وأعلنت اللجنة القضائية، فوز إبراهيم أحمد عبد الرحيم خليل نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 834 صوتا.

وفوز شهاب فتحي أحمد علي عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 522 صوتا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- مصطفى محمد مدني 768 صوتا.

2- كحلاوي عثمان أبو القاسم 742 صوتا.

3- حمدي عبد الوهاب محمد الهادي 641 صوتا.

4- محسن فتحي علي محمد 627 صوتا.

5- فارس علي فارس 593 صوتا.

6- محمد عيد سلام سليم 572 صوتا.

7- ياسر حسين خليل 564 صوتا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1064 عضوا.

نقابة بورسعيد الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين 1731 ناخبا، وبلغ عدد الحاضرين 1213ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وأعلنت اللجنة القضائية، فوز صفوت عبدالحميد محمد عبد الخالق نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 671 صوتا.

وفوز أحمد محمد محمود همام عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 614 صوتا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- أحمد السيد فاضل الزلاط 736 صوتا.

2- ممدوح محمد حسين شمس 615 صوتا.

3- خالد عبد الرحمن عبد النبي عبد الله 608 صوتا.

4- رضا محمد محمد السيد رخا 594 صوتا.

5- محمد عبد الرحمن سالم حميد 565 صوتا.

6- حسناء محمود محمد السمبسكاني 535 صوتا.

7- محمد محمد صالح بدير 464 صوتا.

بينما لم يوافق على الميزانية 691 عضوا.

نقابة السويس الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين 1664 ناخبا، وبلغ عدد الحاضرين 1295 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وأعلنت اللجنة القضائية، فوز أشرف فاروق عربي نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 380 صوتا.

وفوز حمد محمود محمد محمد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 306 صوتا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- أحمد محمد محمود محمد العدوي 551 صوتا.

2- سمير عبد ربه أبو زيد 548 صوتا.

3- أحمد إبراهيم أحمد حامد 479 صوتا.

4- إبراهيم محمد ذكي إبراهيم 471 صوتا.

5- أحمد محمد غريب فتحي 413 صوتا.

6- خالد محمود حسين 408 صوتا.

7- أسامة الباز محمد سلامة 374 صوتا.

بينما لم يوافق على الميزانية 660 عضوا.

نقابة شمال سيناء الفرعية

وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين 458 ناخبا، وبلغ عدد الحاضرين 379 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

كما أعلنت اللجنة القضائية، فوز ممدوح محمد عبد السلام نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 212 صوتا.

وفوز أشرف فاروز حسين عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 196 صوتا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- محمد محمود علاء الدين 216 صوتا.

2- أحمد سالم سليمان 196 صوتا.

3- صابر صلاح الدين عبد السلام 175 صوتا.

4- أحمد جمعة عبد الرحمن 163 صوتا.

5- سليمان إبراهيم علي 155 صوتا.

6- أيمن محمد متولي 141 صوتا.

7- تامر عبد الفتاح محمد 138 صوتا.

بينما وافق على الميزانية 277 عضوا.

نقابة جنوب سيناء الفرعية

وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين 383 ناخبا، وبلغ عدد الحاضرين 304 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

كما أعلنت اللجنة القضائية، فوز خالد محمد علي سيد عمار نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 196 صوتا.

وفوز محمد السيد أحمد محمد موسى عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 240 صوتا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- أحمد علي الوصال أحمد محمود بشادي 220 صوتا.

2- عمر مختار دويني عمر 189 صوتا.

3- علي مصطفى عبد العزيز سيد أحمد الهادي 154 صوتا.

4- علي جلال علي سلام 153 صوتا.

5- مسعد سليمان صالح مبارك 140 صوتا.

6- أحمد ناصر محمد موسى 104 صوتا.

7- حسن عبد المعطي عليان محمد 94 صوتا.

بينما وافق على الميزانية 197 عضوا.

إعادة الانتخابات في نقابتين

لم يكتمل النصاب القانوني لإجراء عملية الفرز وإعلان النتائج في نقابتي «شمال الجيزة»، و«البحر الأحمر»، مؤكدة أنه طبقًا للمادتين 124 و151 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 يلزم لصحة اجتماع الجمعية العمومية الأولى حضور ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضوًا أيهما أقل.

وكان الثابت من إخطارات المستشارين رؤساء اللجان العامة لهاتين النقابتين الفرعيتين أن عدد الذين حضروا وأدلوا بأصواتهم يقل عن ثلث الجمعية العمومية وكذا عن ثلاثة آلاف صوت، من ثم قررت اللجنة تأجيل اجتماع الجمعية طبقًا لقرار اللجنة المشرفة إلى يوم 14 فبراير الجاري.