جمعية الهمة تدشن قافلة تنموية جديدة بمركز المراغة في سوهاج

أعلنت جمعية «الهمّة»، للمساعدات الاجتماعية عن إطلاق قافلة تنموية جديدة بمركز المراغة التابع لمحافظة سوهاج، في إطار جهود الدولة لحماية غير القادرين وتوفير حياة كريمة بصعيد مصر.

وقال سيد شحاته، المدير التنفيذي لجمعية الهمّة للمساعدات الاجتماعية، أن القافلة انطلقت بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، ونجحت في تنفيذ 43 وصلة مياه، وتركيب 57 سقفا لمنازل غير القادرين، وتجهيز عروستين من الأيتام، مشيرًا إلى أن الجمعية تطلق قوافل منتظمة لخدمة غير القادرين لحمايتهم من تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف شحاته، أن هذه القافلة هي التاسعة التي تنفذها جمعية الهمّة بمحافظة سوهاج، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 1762 حالة، بمراكز المراغة وطهطا ودار السلام وطما التابعين لمحافظة سوهاج، وأشار إلى أن القوافل التنموية تهدف لتوفير حياة كريمة لغير القادرين وذلك في إطار السياسات التنموية التي تطلقها الدولة لحماية أهالينا بصعيد مصر.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، أن الخدمات المجانية التي يتم تقديمها خلال القافلة تشمل تركيب الأسقف ووصلات المياه، وصرف الكفالات الشهرية الخاصة بالأسر الغير قادرة ضمن مشروع معا نعالج ونعلم، وأيضا تجهيز العرائس الأيتام، وتوزيع البطاطين والألحفة، والإطعام سواء من خلال توزيع اللحوم أو الوجبات الغذائية، ونهدف إلى التوسع في الأنشطة والقوافل لخدمة عدد أكبر خلال العام الجاري بالمحافظة.

وأكد شحاتة على استراتيجية جمعية الهمّة، والتي تهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال القضاء على الفقر والجوع والتمتع بصحة جيدة وتوفير المياه النظيفة وخلق فرص عمل مناسبة للبيئة المحيطة من خلال المشاريع التنموية.

يُذكر أن جمعية الهمّة للمساعدات الاجتماعية تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي منذ عام 2011 برقم إشهار 8129، وتعمل في مجالات التنمية المجتمعية، وكفالة طلاب العلم، وتوصيل المياه وتركيب الأسقف، والمساهمة في زواج اليتيمات، وغيرها من المجالات التنموية.