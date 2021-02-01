29 قرية ضمن «حياة كريمة» بسوهاج: اختيار المستحقين بشروط (فيديو)

علق محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن بسوهاج، على ما تردد بشأن اختيار القرى التي دخلت ضمن مبادرة «حياة كريمة» من أجل التطوير والتأهيل، نافيا أن يكون هناك تدخلا واختيارات من نواب أو شخصيات هامة بالمحافظة، مؤكدا أن اختيار القرى، تم بناء على إحصائية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دون تدخل من أي شخص.

حياة كريمة شملت 29 قرية في سوهاج

أضاف وكيل وزارة التضامن بسوهاج، خلال حديثه مع أحمد الأفيوني، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن مبادرة حياة كريمة شملت 29 قرية بمحافظة سوهاج، وتم اختيار الأسر من خلال لجنة من الجمعيات الأهلية، مدعومة من الباحثين المتخصصين من مديرية التضامن الاجتماعي، لحصر الأسر الأكثر إحتياجا.

وأوضح أن هناك عدة شروط استندت عليها عملية الاختيار، منها أن سلامة الوضع القانوني للمنزل المختار، وألا يكون بمناطق خارج الحيز العمراني، وألا يكون الأرض قد تم التعدي عليها، وبعد ذلك بدأ العمل مع الجمعيات المسند لها الأعمال، فبعض المنازل تم إعادة بنائها بالكامل، وبعض المنازل تمت إزالتها وبنائها من جديد.

أسقف منازل القرى الأكثر احتياجا من البوص

شدد وكيل وزارة التضامن بسوهاج، على أن الأسر التي استفادت من المبادرة كانت شبه معدومة، خصوصا أن المنازل بقرى الصعيد والقرى الأكثر احتياجا عموما، مسقوفة بالبوص أو الجريد، والحوائط كانت بالطين، والحمامات كانت غير آدمية، لكن الحالة الآن تحسنت كثيرا.

وأشار إلى أن كل قرية بها لجان مشكلة، مكونة من العمدة وبعض شباب القرية والجمعيات الموجودة بالقرية وأحد العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي، لفحص واختيار الأسر المستحقة للدخول ضمن المبادرة.