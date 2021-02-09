تعيينات ومنح و500 وثيقة تأمين تكافلي.. جهود «القوى العاملة» في أسبوع

أعلنت وزارة القوى العاملة، حصادها الأسبوعي الذي تضمن الفعاليات والزيارات المهمة بالوزارة، وبينها استقبال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في مكتبه بالمحافظة، حيث سلّم الوزير 500 صياد كمرحلة أولى، وثيقة للتأمين التكافلي باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة، ضد الحوادث الشخصية، وقد تحمل الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، كما تغطي الوفاة والعجز الكلي المستديم والجزئي، فضلا عن افتتاح مبنى الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة بعد تطويره.

وأشار الوزير إلى أنّ اللقاء السابق مع الصيادين في بورسعيد تم تكليف المديرية بكل موظفيها للبدء في عملية الحصر الكامل الصيادين الموجودين بالمحافظة، مقدما الشكر لكل الموظفين على جهودهم لإنجاح تلك العملية، حتى تتوفر لدينا قواعد بيانات متكاملة، يتم من خلالها تقديم الرعاية والدعم والمساندة لفئة الصيادين، والتواصل معهم لحل مشكلاتهم بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.

وقال الوزير: «جئتكم قبل نحو شهر للاطمئنان على أحوالكم المعيشية، واطلعت على مشكلاتكم الأساسية، بعدها وجّهت مديرية القوى العاملة ببورسعيد لتسجيل الصيادين ضمن فئة العمالة غير المنتظمة لعمل وثيقة للتأمين التكافلي لكل صياد، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية صغار الصيادين ليحيوا حياة كريمة.

وسلّم سعفان والغضبان، 59 شهادة إتمام الدورات التدريبية مجانا بمشروع التمكين الاقتصادى للمرأة، بورشة الطباعة على المنسوجات والأواني الفخارية، فضلا عن التدريب بورشة التفصيل وحياكة الملابس، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد.

وشملت شهادات إتمام الدورة التدريبية في مجال الملابس الجاهزة 14 متدربة، وشهادات إتمام الدورة التدريبية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين لـ15 متدربة على مهن تفصيل الملابس، وشهادات إتمام الدورة التدريبية في مجال الطباعة على الملابس والأواني لنحو 20 متدربا ومتدربة.

وتفقد الوزير خلال جولته، مصنع أفينا للصناعات الكهربائية، ومصنع بيراميدز لصناعة إطارات السيارات، ومصنع Duck لصناعة الأحذية، في إطار جولة الوزير بمحافظة بورسعيد للتعرف علي أحدث الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واطمأن على أحوال العمال، وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية بها لمنع انتشار كورونا.

واستمع الوزير، رافقه محافظ بورسعيد، من مسؤولي المصانع الثلاث عن الإجراءات الحازمة التي تنفذها المصانع للوقاية (كوفيد-19)، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد.

واختتم وزير القوى العاملة جولاته الميدانية لمحافظة بورسعيد، بتسليم 500 عامل غير منتظم - كمرحلة أولى - وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية وقد تحمل هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي، موضحا أنّ ذلك يأتي بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والانتقال لمواقع عملهم المختلفة في كل المحافظات لوضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة على الطبيعة من خلال مشروعاتهم.

كما شهد الحصاد، افتتاح الوزير، يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مبنى الاتحاد المحلي لنقابات عمال المحافظة بعد تطويره، بحضور عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وجمال عقبي رئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزة، والنائب أحمد عاشور أمين عام الاتحاد.

وشدد وزير القوى العاملة على أنّ القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 إلى رقمنة الدولة المصرية، والتحول الرقمي الكامل من النظام الورقي إلى الإلكتروني في جميع أعمالها وخدماتها، داعيا التنظيم النقابي للانطلاق نحو ذلك بتحويل جميع شؤونه وأعماله إلكترونيا.

ووجّه وزير القوى العاملة، قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، بضرورة متابعة إنشاء قواعد البيانات لأعمال مديريات القوى العاملة بالمحافظات من سلامة وصحة مهنية، وتشغيل وتدريب مهني، وتفتيش العمل من خلال الربط الإلكتروني بديوان عام الوزارة، بحيث يتسنى رقابة ومتابعة العمل بشكل لحظي.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير برؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة لبحث آليات تطوير العمل ومتابعة الربط الإلكتروني لتخصصات الوزارة.

وأشار الوزير إلى أهمية تعظيم الدور الرقابي للإدارات المركزية على مثيلاتها في المديريات، طبقا للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، الذي يلزم الإدارات الفنية المختصة بديوان عام الوزارة بالإشراف الفني الكامل على الإدارات النظيرة بالمديريات.

وأكد سعفان اهتمام الحكومة المصرية بتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية لضمان حقوق البحارة، وتحديد مسؤوليات مُلاك وأصحاب السفن، مشيرا إلى أنّ ذلك يتضح من خلال التصديق على 18 اتفاقية عمل دولية في مجال العمل البحري، إيمانا بأهمية تنظيم ظروف عمل البحارة وضمان حقوقهم في العمل والمعيشة، من أجل المحافظة على قُدراتنا التنافسية والمُضي قُدما في تنمية اقتصاد البلاد وخلق فرص عمل لائقة وتوفير الرعاية اللازمة للعمالة البحرية.

جاء ذلك خلال إطلاق الوزير، اللقاء الثلاثي الثاني لمناقشة اتفاقية منظمة العمل الدولية، للعمل البحري (2006) في مصر، تحت عنوان «استعراض الفرص والتحديات المتعلقة بتصديق مصر على الاتفاقية»، بحضور كورين فارجا مدير مكتب المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية بجنيف، وإيريك أوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، واللواء رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، نائبا عن وزير النقل ولفيف من ممثلين عن النقابة المهنية للضباط البحريين، وممثلي ملاك السفن، فضلا عن الجهات المعنية والشركاء الاجتماعيين وأطراف علاقات العمل البحرية.

وكشف وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، عن أنّ المبالغ التي تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت مليار و104 ملايين و900 ألف جنيه، استفاد منها 411 آلاف و366 عاملًا، يعملون في 3602 منشأة، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020.

وقال الوزير إنّ المجلس وافق على صرف الدفعة الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك بواقع 100% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة.

كما وافق المجلس على صرف الدفعتين الثامنة والتاسعة للعاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع شركة السويس للأكياس، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا لـ60 عاملا بالشركة.

وأوضح الوزير، أنّ الاتفاقية نصت على رغبة إدارة الشركة في صرف مزايا للعاملين بها، تمثلت في صرف بدل ورادي بنسبة 5% من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة، وصرف مكافأة نهاية خدمة بواقع نصف شهر على أساس الأجر الشامل عن كل سنة خدمة بالشركة عن السنوات العشر الأولى، وشهر على أساس الأجر الشامل عن العشر سنوات التالية، وشهر ونصف على أساس الأجر الشامل عما زاد على ذلك، على أن يتم الصرف بحد أدنى 125 ألف جنيه وبحد أقصى 300 ألف جنيه اعتبارا من 1 يناير 2021.

كما نجحت الوزارة، بالتعاون مع شركة أسمنت بني سويف، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا لـ236 عاملا بالشركة.

وأوضح الوزير، أنّ الاتفاقية نصت على رغبة إدارة الشركة في صرف مزايا للعاملين بها، تمثلت في إعادة هيكلة الدخل السنوي الشامل الإجمالي للعاملين والمتضمن، العلاوات الاجتماعية، ومنحة عيد العمال، وبدل التمثيل، والتفرغ، وبدل التميز وبدل طبيعة العمل إن وجد، فضلا عن وضع نظام الحافز السنوي ويصرف للإداريين أصحاب الأداء المتميز، ويستمر العمل بنظام حافز الكلنكر السنوي للفنيين والإداريين.

وحددت الاتفاقية الدفعات الشهرية التي تسدد من تحت حساب الأرباح السنوية المستقبلية 12 شهرا، تقسم على 12 دفعة سنوية يتم استقطاعها من الأرباح السنوية التي تقرر توزيعها الجمعية العامة للشركة، ومنح زيادة سنوية بنسبة 5% تستحق في يناير 2021 و2022 و2023.

وامتد حصاد الأسبوع ليشمل تعيين 3 آلاف و730 شابا، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بلغت مليونا و434.5 ألف جنيه، والتفتيش على 2394 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلا عن استخراج 3 آلاف و872 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ3 آلاف و872 عاملا بمحافظات الأقصر، ودمياط والمنوفية والبحر الأحمر وكفر الشيخ وبني سويف.

وأعلن سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ الوزارة تمكنت من توفير 4219 فرصة عمل للذكور والإناث، بينها لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 8000 جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، من خلال 59 شركة ومصنع قطاع خاص في 9 محافظات وذلك خلال شهر فبراير الحالي.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إنّ نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة نصف شهرية، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أنّ النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg، والنشرة القومية للتشغيل، تأتي تحت مسمى «برنامج طالبي العمل» وترشح الإدارة المختصة المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

ووافق الوزير رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 3 ملايين و288 ألفا و22 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ2676 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وتابع الوزير، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوي العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 58 ألفا و380 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنّه جرى التفتيش ومتابعة الإجراءات الاحترازية في 58 ألفا و380 مصنعا وشركة خلال الشهور العشرة الماضية على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، التي شدد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشمل الحصاد، تلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، أنّه نجح في الحصول على مستحقات الراحل «ن. ع. ن. ع» الذي وافته المنية طبيعيا بنهاية شهر أغسطس 2020 وحصول ورثته على 33 ألفا و629 درهما إماراتيا، أي ما يوازي 143 ألفا و611 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنّ الوزير كلّف مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي بمتابعة مستحقات ورثة المصري المتوفي، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إنّه جرى صرف مستحقات «ن.ع. ن. ع» بعد انتهاء إجراءات متابعة وصول إعلام الوراثة، وتم تحويل شيك باسم والدته بالمستحقات التي بلغت 33629,01 ألف درهم إماراتي بما يعادل 143611 جنيها مصريا.

وكلّف الوزير، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة مستحقات ورثة العامل «إسماعيل. م. ش» والذي كان يعمل بإحدى بالرياض وتوفي العام الماضي، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

وقال هيثم سعد الدين، إنّ الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنّه تم بالمتابعة المستمرة مع إدارة الشركة - إدارة الموارد البشرية- لمعرفة المستحقات المالية المتأخرة للمواطن المتوفى لديها، والتي أفادت بأنّ إجمالي مستحقاته النظامية والأجور المتأخرة 212415 ريالا، أي ما يوازي 881 ألفا و522 جنيها مصريا تقريبا.

وأشار إلى أنّ الشركة أصدرت شيك بالمبلغ المستحق وإرساله إلى مدير فرع وزارة الخارجية السعودية لإيصاله إلى القنصلية العامة المصرية ومن ثم إرسال المبلغ إلى ورثة المواطن في مصر.

كما أعلن الوزير، أنّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ24 و25 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 450 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير، إنّ المستحقات بلغت 706 آلاف و556 دولارا، أي ما يعادل 11 مليونا و72 ألفا، و829 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة، وتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنّ الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بمراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، والمنشورة على صفحة فيس بوك، الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، للاستعلام عن الأسماء، وحال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.