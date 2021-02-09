تطورات كورونا.. بدء التطعيم في إيران وإيطاليا و150 ألف إصابة بروسيا

تشهد دول العالم تطورات يومية في تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تزامنا مع إطلاق حملات التطعيم المستمرة ضد الفيروس.

وسجلت أمريكا 86 ألفا و646 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع إجمالي إصابات الفيروس إلى 27 مليونا و94 ألفا، فيما سجلت 1465 حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 464 ألفا و941 حالة، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

وسجلت روسيا 150 ألفا و19 إصابة جديدة بـ«كوفيد 19»، وبلغت حصيلة الإصابات 3 ملايين و998 ألف حالة، فضلا عن 530 حالة وفاة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيات 77 ألفا و598 حالة

وأعلنت السلطات في فرنسا، نقل 1889 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى المستشفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووفاة 458 حالة، بين 7 و8 فبراير الجاري.

وأشارت السلطات الصحية في فرنسا - حسبما ذكرت قناة «بي إف إم» الإخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إلى تسجيل 4317 حالة إيجابية جديدة لـ«كوفيد-19» خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد، أعلنت إيطاليا بدء التطعيم ضد الفيروس، بدءا من عيد الفصح

وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية، ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بـ«كوفيد 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية بـ7970 حالة، ليرتفع الإجمالي لأكثر من 2 مليون.

كما أعلنت إيران بدء حملة التطعيم باستخدام اللقاح الروسي «سبوتنيك V»، ضد فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء.

وتلقى نجل وزير الصحة الإيراني، التطعيم باللقاح الروسي كأول شخص، مع بداية التطعيم في طهران.

وتجاوزت إجمالى إصابات كورونا عالميا، 106 ملايين حالة إصابة، فيما تجاوزت الوفيات 2.3 مليون حالة وفاة، منذ بدء ظهور الفيروس بمدينة ووهان الصينية، ديسمبر عام 2019.