روسيا تتمكن من الحصول على أول صورة لسلالة كورونا البريطانية

تمكن مركز الأبحاث الروسي «فيكتور» من الحصول على أول صورة في العالم للسلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وقال المركز الإعلامي للوكالة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك، في بيان، إنها المرة الأولى في العالم التي يتم فيها تصوير السلالة البريطانية للفيروس كورونا من مريض في ديسمبر الماضي، وذلك بعد الحصول على صورة الفيروس تحت المجهر كجزء من دراسة خصائصه.

وكانت بريطانيا قد أعلنت في 4 ديسمبر الماضي عن اكتشاف سلالة جديدة من كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية في روسيا، في وقت سابق من اليوم، تسجيل أقل حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ 3 نوفمبر الماضي، حيث بلغت 19290 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3738690 إصابة بالفيروس.

وأوضح المركز الروسي لمكافحة الفيروس، أنه تم تسجيل 456 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات الوفيات بالفيروس إلى 69918 شخصا.

وأشار المركز الروسي، إلى تسجيل شفاء 19003 أشخاص من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات الشفاء من كورونا في البلاد إلى 3150763.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أعرب عن أمله في أن تسجل منظمة الصحة العالمية قريبا اللقاح الروسي ضد كورونا وتدرجه في قائمة الاستخدامات الطارئة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وكانت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أشارت في وقت سابق، إلى ارتفاع إجمالي إصابات كورونا حول العالم 99.152.014، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 2.128.721.

وفي ألمانيا، أعلن معهد «روبرت كوخ»، تسجيل 6729 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 2.141.665.

وأوضح المعهد الألماني في بيان، أنه تم 217 حالة وفاة، لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد إلى 52087.

وأقرت ألمانيا في وقت سابق، دواء جديدا للعلاج من كورونا باستخدام الأجسام المضادة لمواجهة تفشي الفيروس، بعد ثبوت إصابة 20 شخصاً بالسلالة البريطانية من الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الاردنية الرسمية «بترا».

عربيا، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 366584 حالة.

الصحة السعودية تسجل 3 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأشارت الصحة السعودية، إلى تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد إلى 6355 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 198 حالة تعاف جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات الشفاء من الفيروس إلى 358137 حالة.

وفي هولندا، شهدت عدة مدن، أعمال نهب وتخريب واشتباكات مع الشرطة، خلال مظاهرات منددة بحظر التجول، الذي فرض منذ أمس الأول السبت لمكافحة تفشي كورونا.

وأعلنت الشرطة الهولندية، اعتقال أكثر من 250 شخصا في عدة مدن. وتخضع البلاد لإغلاق صارم منذ منتصف ديسمبر الماضي، ومن المقرر استمرار الإغلاق حتى 9 فبراير على الأقل.

ووقعت مشادات واشتباكات عنيفة في عدة مدن هولندية بين عناصر الشرطة ومتظاهرين، فيما استعانت الشرطة بخراطيم المياه ونشرت كلابا مدربة في ساحة «موزيومبلاين» بوسط العاصمة الهولندية «أمستردام» لتفريق مئات المتظاهرين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأشعل مثيرو الشغب النيران وسط «أيندهوفن» جنوبي البلاد، ورشقوا الشرطة بالحجارة، فيما أضرمت النيران بمركز لفحوص «كورونا» في «أورك» شمال البلاد.