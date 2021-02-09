«إعلامي الوزراء» ينفي وقف صرف الكمامات مع المقررات التموينية لشهر فبراير

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد حول وقف صرف الكمامات ضمن المقررات التموينية لشهر فبراير الجاري، تزامناً مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُشددةً على استمرار طرح الكمامات القماشية على البطاقات التموينية بشكل طبيعي بكافة محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى أنه يجري طرح كمامة واحدة إجبارياً على البطاقات التي تحمل 3 أفراد، وطرحها اختيارياً للبطاقات المتضمنة فردين فأقل، مع وضع آليات لمراقبة عمليات التوزيع، لمنع أي تلاعب، وضمان التأكد من انتظام عملية الصرف.

وفي سياق متصل، بدء صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر فبراير الجاري، حيث جرى ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولاً بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما جرت زيادة المعروض من المنتجات، لضمان صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين في مواعيدها المقررة.