خطوات حجز موعد لتسجيل علامة تجارية من وزارة التموين

إذا كنت ترغب في بدء مشروع تجاري أو صناعي، فأن أول ما يجب أن تجريه إنشاء علامة تجارية، والتي تهدف إلى تعريف المستهلكين بالمنتج الذي تبيعه، وتلك الطريقة استخدمت من قديم الأزل؛ إذ كان الصناع يحرصون على وضع علامة معينة على منتجاتهم، حتى تصبح مميزة.

ووفقا لموقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإنه عند اختيار شعار العلامة التجارية، فيجب أن تكون مدركة بالبصر، من خلال رسمة أو ألوان، أو اسم مميز، وتنفق الشركات الضخمة آلاف الدولارات لتصميم شعار العلامة التجارية وتسجيلها.

ويتيح جهاز تنمية التجارة الداخلية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إمكانية تحديد موعد لتسجيل علامة تجارية عبر موقعه الإلكتروني، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية، لحماية كل من العملاء والموظفين بالفروع.

وتستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خطوات الحصول على موعد لتسجيل «لوجو»، أو العلامات التجارية إلكترونيا، من موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر موقعها الإلكتروني في السطور التالية..

تسجيل مستخدم جديد على موقع تنمية التجارة الداخلية

- يتطلب حجز خدمة العلامة التجارية التسجيل على الموقع كمستخدم جديد من هنــــا.

- يتطلب الأمر إدخال بعض البيانات مثل بطاقة الرقم القومي، والاسم رباعي، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، وغيرها من البيانات.

خطوات تحديد موعد لتسجيل علامة تجارية

- الخدمة تقدم بشكل مجاني، من خلال الدخول على موقع الخدمة من هنــا.

- الضغط على خدمة العلامة التجارية، واختيار المكتب أو الفرع المطلوب الحصول على الخدمة من خلاله، مع العلم أن الخدمات ليست مفعلة في جميع المحافظات.

- يجب الاختبار ما بين عدة خدمات مثل:

1- إيداع طلب جديد.

2- تسجيل العلامة التجارية.

3- تجديد العلامة التجارية.

4- معارضة.

5- تظلم.

6- إشهار.

وفي كل الأحوال، بعد اختيار الخدمة، يتم حجز يوم المعاملة، وفقا لظروف المتقدم.