مشروع «حدائق العاصمة» يرفع تقييم أسهم طلعت مصطفى 50%

رفع بنك الاستثمار سي أي كابيتال، تقييمه لأسهم مجموعة طلعت مصطفي القابضة بنحو 50% لسعر أسهم المجموعة المدرجة في البورصة، مما قد يضيف حوالي 7.50 جنيه للسهم.

واستند "سي أي كابيتال" في توقعاته إلى حالة النشاط القياسية لأداء المجموعة في السوق، وبعد فوزها بمشروعها العملاق في حدائق العاصمة.

وعزز من التوقعات الإيجابية حركة المبيعات الكبيرة لمجموعة هشام طلعت مصطفى القابضة بعدما سجلت مبيعات الوحدات السكنية نحو 787 مليار جنيه مما قد يضيف حوالي 3.65 جنيه لسعر السهم، فيما تم تخصيص حوالي 8% من المشروع لمبيعات وتأجير الوحدات غير السكنية بإجمالي 110 مليار جنيه مما يضيف حوالي 3.85 جنيه للسهم وفقا للتقييم المستهدف.

وأفاد بنك الاستثمار، أنه تم توقيع اتفاقية لشراء أرض بمساحة 21 مليون متر مربع مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن المقرر سداد قيمة الأرض نقدا وعينا بقيمة إجمالية تبلغ 44 مليار جنيه، ومن المقرر إطلاق المشروع العام الحالي.

وقدرت مجموعة هشام طلعت مصطفى، قيمة مبيعات الوحدات السكنية للمشروع بنحو 826 مليار جنيه، والمبيعات غير السكنية بنحو 58 مليار جنيه وتقدر تكاليف الاستثمار بنحو 500 مليار جنيه.

ومن المقرر أن يضم المشروع 140 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى مساحات تجارية وأخرى للتجزئة والمشروعات الطبية والتعليمية، ونادي رياضي وفندق من طراز 5 نجوم.

وترى سي اي كابيتال في تقريرها أن شراء الأرض يضيف 20 عاما لعمر رصيد أراضي مجموعة طلعت مصطفى .

ومن المقرر أن يتم السداد العيني بنحو 9.5% من المساحة البنائية المسموح بها للوحدات السكنية، بنحو 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى السداد النقدي بنحو 4 مليارات جنيه وسيكون في صورة 4 أقساط سنوية متساوية اعتبارا من عام 2021.

وأشارت إلى المخاطر التي تتعلق بالمشروع وأهمها مخاطر تراجع الحصة السوقية في ضوء تركز المشروع في منطقة شرق القاهرة، وارتفاع حدة المنافسة، حيث تقوم الحكومة المصرية بطرح عدد أكبر من الأراضي.

وقالت إن المشروع قد يتميز من خلال طرح مجموعة منتجات مختلفة مثل طرح العديد من الخدمات التكنولوجية، وتمديد خطط السداد لتصل 13-15 عام مقارنة بخطط السداد الحالية التي تمتد لـ 10 سنوات.