هشام طلعت مصطفى: ملتزمون بتوفير لقاحات كورونا لـ2 مليون مواطن

قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني «مجموعة طلعت مصطفى»، إنه يلمس بشكل شخصي التأثير الرهيب السلبي الحاصل على المجتمع المصري بكل فئاته ونواحيه جراء تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح، «لهذا فكرت (المجموعة) بضرورة الإسراع في عمليات توفير الجرعات التطعيمية من اللقاحات المعتمدة لمواجهة هذا الفيروس، عبر المساهمة في توفير 4 ملايين جرعة لقاح للأسر الأكثر احتياجا وللمجتمع المصري بأكمله، حتى يتم تطعيم 2 مليون مواطن بها، لأن كلما سنسرع في تطيعم الشعب المصري بالأمصال واللقاحات، كلما كان لذلك تأثير إيجابي على المجتمع ككل بنواحيه الاجتماعية والاقتصادية، حتى نستطيع أن نعيد الأمل بأن الأمور ستعاد من جديد إلى مسيرتها الطبيعية، أو حتى جزء منها كما كان الحال قبل هذا الوباء».

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «ON»، المجموعة قامت الفترة الأخيرة بتسديد الأموال لصندوق «تحيا مصر»، التي تتطلبها توفير جرعات اللقاحات لهذا العدد من المواطنين، مشددا أن المجموعة ملتزمة بالتكلفة الكاملة التي ستحتاجها الدولة المصرية، لتوفير تلك الكمية من الأمصال، لافتا أن وزارة الصحة تقوم حاليا بالكثير من المساعي، حتى تضمن توفير كل جرعات اللقاحات التي يحتاجها الشعب المصري.

مجموعة طلعت مصطفى لها مشاركات واضحة بكل مبادرات «تحيا مصر»

وتابع بأن «مجموعة طلعت مصطفى»، لها مشاركات واضحة بالمسؤولية الاجتماعية، تجاه قضايا المجتمع المصري، فخلال الأربع سنوات الأخيرة، كان لها دلوا كبيرا بتلك المسائل، وليس بأزمة وباء كورونا المستجد فقط، ففي كل المبادرات التي قام صندوق «تحيا مصر» برعايتها كان للمجموعة دور فعال في تلك المبادرات.

وواصل أن هذا العام حرصت المجموعة على المشاركة في معركة الدولة مع وباء كورونا، منذ موجة انتشاره الأولى خلال العالم الماضي، «كان لنا دور كبير مع وزارة الصحة في توفير أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات، بالإضافة إلى مسائل كثيرة جدا وفرناها».