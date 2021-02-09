قناة السويس للحاويات تسجل أعلى معدل شهري منذ تأسيسها في أغسطس 2020

عقدت شركة قناة السويس للحاويات مائدة مستديرة، اليوم، تحت عنوان «2020 عام الآداء.. 2021 عام النمو»، تكليلاً للنجاحات المحققة خلال العام الماضي واستهلالاً للخطط المستقبلية الواعدة التي تسعى الشركة إلى تحقيقها في مصر خلال العام الجاري.

وقال «سوناي موكرجي»، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة قناة السويس للحاويات: «منذ اليوم الأول من عام 2020 وفي تحد واضح لتداعيات الجائحة، باتت مؤشرات الآداء لشركة قناة السويس للحاويات خير برهان على الآداء المشرف الذي نجحت الشركة في تحقيقه، لتسطر سجلاً حافلا بالإنجازات».

ولفت إلى أن الاهتمام البالغ بالعملاء وتلبية احتياجاتهم يلعب دوراً محورياً في النجاحات المحققة: «انتهجناه أسلوباً حيوياً لإثراء كافة ممارساتنا وترجم عملياً بالوصول بمؤشرات رضا العملاء إلى أوجها لتفوق الـ50 نقطة».

وأضاف موكرجي: «في أغسطس 2020، تمكنت محطتنا من تداول 359.401 حاوية مكافئة، لتسجل أعلى معدل شهري منذ تأسيسها عام 2004، وفي ديسمبر 2020، نمت المحطة بحجم الصادر والوارد بنسبة 60%، لتحقق 31 ألف حاوية مكافئة في طفرة لم تعدها الشركة منذ ديسمبر 2016».

ولفت إلى أن المحطة ضاعفت معدلاتها السنوية للصادر والوارد بنسبة 50% وذلك بتداول 283.834 حاوية مكافئة في 2020، مقارنة بـ188.127 حاوية مكافئة في 2019. وحققت الشركة قفزة غير مسبوقة بمعدلات التداول السنوية للترانزيت والصادر والوارد لم تشهدها على مر تاريخها وذلك للعام الثاني على التوالي، لتسجل 2.341.334 حركة بالأرصفة أي ما يعادل 3.783 مليون حاوية مكافئة بزيادة قدرها 20% عن 2019، لتتوج إيه بي إم ترمينلز العالمية محطة قناة السويس للحاويات بلقب (محطة العام-2020) من بين ساري محطات المجموعة على مستوى العالم تقديراً لممارساتها المهنية الملموسة.