"قناة السويس للحاويات" تهدي جهازين تنفس صناعي لأبناء بورسعيد

أهدت شركة قناة السويس للحاويات، جهازين تنفس صناعي لأبناء بورسعيد، بغرض استخدامهما في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور نقص في أجهزة التنفس الصناعي بالمحافظة، ونقل المصابين بكورونا إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية، وذلك فى إطار المسؤولية المجتمعية للشركة نحو المحافظة، ونظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية.

وقال هاني النادي رئيس العلاقات العامة بشركة قناة السويس للحاويات، إن الشركة قررت إهداء جهازين تنفس صناعي لمستشفى الحميات ببورسعيد حرصا منها على أداء واجبها الوطنى نحو دعم المنظومة الصحية، وأكد أن هذه الخطوة هي بداية لخطوات أخرى تدرسها إدارة الشركة وبالتوافق مع احتياجات تلك المرحلة الصعبة، وتلبية لرغبات أبنائها العاملين للمشاركة في دعم أبناء أهالي المحافظة، مشيرا إلى أن الشركة وأبنائها العاملين من أهم داعمي المجتمع البورسعيدي.

يذكر أن المحافظة تعاني من تصاعد في الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد، وقد حذر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من النزول للشوارع وأماكن التجمعات أكثر من مرة، وطالب شباب المحافظة بالالتزام بالتواجد بالمنزل والبعد عن التجمعات حرصا علي سلامتهم ومن حولهم نظرا لظهور حالات إيجابية جميعها بين صفوف الشباب من سن 25 إلى 34 عاما.

كما ناشد اولياء الامور بحث أبنائهم بالالتزام بالمنزل وعدم الخروج إلا في الضرورة القصوي