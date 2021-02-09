بعد استجابة الحكومة.. «صناعة النواب» تناقش تعديلات قانون اتحاد الصناعات

في استجابة سريعة لما طالبت به لجنة الصناعة بمجلس النواب بشأن الانتهاء من تعديل بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات االمصري، ومجالس إدارة الغرف الصناعية؛ أرسلت الحكومة مشروع تعديلات للقانون، يشمل عددا من المواد تتيح للوزير الحق في تأجيل انتخابات مجلس إدارة الاتحاد عند تعذر إجراء الانتخابات.

وجاء التعديل بهدف تحصين المجلس الحالي قانونيا، مع التأكيد على ضرورة سرعة إجراء الانتخابات لاختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارات الغرف الصناعية.

معتز محمود: الحكومة استجابت بسرعة لمطالب اللجنة

وتناقش لجنة الصناعة، في اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب معتز محمود وممثلي الحكومة واتحاد الصناعات، مشروع تعديلات القانون 70 لسنة 2019 المقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصري ومجالس إدارة الغرف الصناعية.

وقال النائب معتز محمود: إن تعديل القانون يهدف تقنين وجود الأعضاء القائمين على مجلس إدارة الاتحاد، لحين إجراء الانتخابات، بعدما تعذر إجراء الانتخابات بسب تأخر اللائحة التنفيذية للقانون، وهو ما سبب تأخر إجراء الانتخابات، ومع الانتهاء من اللائحة سيكون من المنتظر الدعوة للانتخابات في أسرع وقت، وهو ما أشاد به معتز محمود، مؤكدا أن سرعة استجابة الحكومة للجنة وإرسال التعديل بما يقنن اوضاع الاتحاد ويحفظ قانونيته سيساهم في إجراء الانتخابات في أقرب وقت.

وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، قد طالبت خلال اجتماعاتها الأسبوع الماضي، بتعديل قانون اتحاد الصناعات لتقنين وجود مجلس الاتحاد الحالي لحين إجراء انتخابات اتحاد الصناعات، المعطلة نتيجة تأخر صدور اللائحة التنفيذية، ما اقتضى إجراء تعديل تشريعي عاجل للقانون 70 لسنة 2019.

وشدد رئيس اللجنة خلال كلمته، على أهمية سرعة إجراء هذا التعديل، بحيث يؤدي اتحاد الصناعات كامل مهامه لخدمة المصنعين دون تعطيل مصالحهم وهو ما تحقق بالفعل في إدارج القانون اليوم على جدول اجتماعات اللجنة.