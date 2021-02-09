العاملون بـ«المالية» يحتفلون بتعيين عبدالفضيل في مجلس النواب «صور»

نظمت اللجنة النقابية للعاملين بديوان عام وزارة المالية، احتفالا بمقر نادي الجمارك الرياضي بالقاهرة، في التجمع الخامس، لتقديم التهنئة للنائب عادل عبد الفضيل، رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، بمناسبة تقديره بثقة القيادة السياسية التي تمثلت في اختياره عضوا بمجلس النواب بالتعيين.

وتقدمت اللجنة النقابية بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لثقته الغالية في رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، عادل عبدالفضيل، وتعيينه عضوا في مجلس النواب، كما توجهت بالتهنئة إلى النائب عادل عبد الفضيل، بمناسبة فوزه برئاسة لجنة القوى العاملة بالبرلمان.

وقال خالد الصياد، رئيس اللجنة النقابية بديوان عام وزارة المالية، إن الاحتفال شهد حضور عدد من نواب البرلمان، كان منهم النائب عاطف عثمان عن محافظة سوهاج، والنائب رضا غازي عن محافظة الدقهلية، والنائبة رقية هلالي عن محافظة سوهاج، وكذلك النائبة سناء برغش عن البحيرة، حيث عبر الحاضرون عن سعادتهم وفخرهم بحضور هذه الكوكبة من ممثلي الشعب في تلك المحافظات لمشاركتهم الاحتفال.

الدور الرقابي

وأشار الصياد إلى أن الاحتفال شهد مناقشة بين الحاضرين وأعضاء البرلمان حول دور العاملين بوزارة المالية في الحفاظ على المال العام، ودورهم الرقابي قبل المصرفي، وكذلك مناقشة كافة المشاكل والمعوقات والمسئوليات الواقعة علي السادة ممثلي المالية والطموحات التى يسعى إليها أبناء الوزارة فى ظل تطبيق منظومة العمل المميكنه الجديدة للدولة بما يتناسب مع حجم التكليفات التى تقع على عاتق ممثلى وزارة المالية.

وتطرق الحديث أيضا إلى ضرورة اضافة مادة في قانون المالية الموحد الجديد لتحديد حافز للعاملين ومناقشة واضافة تحديث وتعديل للمادة 62 بالقانون من أجل حماية ممثلى المالية، وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للقيام بأعمالهم علي الوجه الأمثل.

وقال الصياد: إن النواب أبدوا ترحيبهم واستعدادهم التام للدعم والمساندة عند مناقشة القانون الجديد داخل جلسات المجلس الفترة المقبلة.

وحول قضية إبراهيم عيسى عزام، والذى صدر قرار عزله من الوظيفة أشار الصياد أنه تمت مناقشة قضيته خلال الاحتفال، حيث دار الحديث عن الشكل القانونى، الذى يجب اتباعه حال تنفيذ الأحكام القضائية بشكل عام وخاص، وعرض الأمر برمته أمام السادة النواب الحاضرين لمحاولة إيجاد الحلول المناسبة، والتأكيد على أن الخطأ القانونى غير متعمد من قبل الزميل.

مشكلات ذوي الاعاقة

وكذلك تم طرح مشاكل ومطالب ذوى الاحتياجات الخاصة من الزملاء العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات المالية للحفاظ على حقوقهم التى تكفل بها القانون.

وقال خالد الصياد، رئيس اللجنة النقابية بديوان عام وزارة المالية، وأمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمال: "إننا مستمرون فى التواصل مع قياداتنا للعمل على تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية بوزارة المالية، مع الالتزام الكامل بميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابي فى ظل احترام سيادة القانون والدولة المصرية، وبالعمل والتواصل مع قياداتنا العمالية".