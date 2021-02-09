وفاة مدرب كرة سلة في الدقهلية بأزمة قلبية أثناء مباراة فريقه بالدوري

توفى الكابتن أحمد أبو العنين، المدير الفني لفريق الدرجة الأولي سيدات، ورئيس جهاز كرة السلة بنادي جزيرة الورد بالمنصورة، في محافظة الدقهلية، اليوم، عن عمر يناهز 43 سنة إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، خلال مباراة الفريق أمام الترام بالإسكندرية في دوري كرة السلة، ما جعل لجنة المسابقات تتخذ قرارا فوريا بتأجيل المباراة عن أن يتم تحديد موعد آخر.

ونعي مجلس إدارة نادي جزيرة الورد الرياضى بالمنصورة، برئاسة النائب طارق عبد الهادي، الكابتين أحمد أبو العنين، المدير الفني لفريق الدرجة الأولي سيدات، ورئيس جهاز كرة السلة سيدات بنادي جزيرة الورد بالمنصورة، وأعلن الحداد لمدة ثلاثة.

وكانت مباراة كرة السلة سيدات بين فريقي نادي جزيرة الورد ونادي الترام بالإسكندرية والتي استضافها ملعب الأخير، ضمن منافسات بطولة الدوري لتحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر .

وشهدت المباراة وفاة الكابتن أحمد أبو العينين، المدير الفني لفريق سيدات كرة السلة بنادي جزيرة الورد ، حيث فوجئ المتواجدون في اللقاء بسقوط المدير الفني علي الأرض وظن الجميع فقدانه للوعي لكنه تبين وفاته بعد توقيع الكشف الطبي عليه.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة بعد إيقاف المباراة تأجيلها لموعد يحدد لاحقاً، فيما سادت حالة من الحزن الشديد بين أعضاء الفريق لرحيله المفاجئ.