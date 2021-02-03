مدير مستشفيات جامعة المنصورة يتلقى أول جرعة من لقاح كورونا: اطمئنوا

تلقى الدكتور الشعراوى كمال موسى، مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، وأستاذ الأنف والأذن والحنجرة، بالأمس، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» لتشجيع الأطقم الطبية على تلقى اللقاح.

وبدأ مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، بنفسه أولا، ثم بدأ الفريق الطبي المشرف على اللقاح، في تطعيم بعض أفراد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض، مستشفيات الجامعة، وتابع الإجراءات الصحية المتبعة ما قبل أخذ اللقاح بداية مرحلة قياس العلامات الحيوية كالضغط ودرجة حرارة الجسم، ثم الاطمئنان على الحالة الصحية العامة للمتلقي، علاوة على متابعة متلقي اللقاح بعد تلقيه اللقاح.

ومن جانبه، قال الدكتور الشعراوي كمال موسي، إن اللقاح آمن تماما وأنه بدأ بنفسه بين الأطقم الطبية لإزالة أي كلام يتردد لإثارة البلبلة حول اللقاح، مؤكدا أن جميع الأطقم الطبية يجب أن تقبل على تسجيل بياناتهم في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك حتى يحصلوا عليه، خاصة وأن القيادة السياسية أعطت الأولوية للأطقم الطبية في أخذ اللقاح أولا لحمايتهم من أخطار الإصابة بالفيروس.

وأضاف موسى، في تصريح صحفي، أن الدولة اختارت أفضل اللقاحات المتاحة في العالم، بعد دراسات واختيار الأنسب ووفرت كل الإمكانيات المادية اللازمة عطار اللقاح للأطقم الطبية مجانا، مؤكدا أن إقبال الأطقم الطبية على اللقاح كبير، وسنوفر كل اللقاحات اللازمة في جميع مستشفيات الجامعة، داعيا بسرعة التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح.

وأشار إلى أن تلقي اللقاح يتم بطريقة اختيارية حسب رغبة المتلقي، ولا يتم إجبار أحد على أخذه، علاوة على ضرورة مناسبة الحالة الصحية للمتلقي لأخذ اللقاح، موضحا أن البداية بتطعيم الكوادر الطبية باللقاح كمرحلة أولى وبعدها ستبدأ مرحلة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية من العاملين بمستشفيات الجامعة كمرحلة ثانية.