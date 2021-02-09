فيديو.. أهالي عزبة الهجانة سعداء بـ«هدية السيسي»: جيت وجبت الخير معاك يا ريّس

تسلّم أهالي عزبة الهجانة، هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وصلت قافلة سيارات محمّلة بمواد غذائية وبطاطين، وزّها أعضاء حزب مستقبل وطن على الأهالي.

الريّس جاب الخير معاه وجه

واستقبل الأهالي هدية الرئيس السيسي بـ«الزغاريد»، وهتفوا: «إحنا بنحبك يا سيسي.. تحيا مصر»، ووجّهت إحدى قاطني عزبة الهجانة الشكر للرئيس السيسي، قائلة: «متشكرين يا ريّس»، بينما قال مواطن آخر: «الريّس جاب الخير معاه وجه»، وأضاف آخر: «ربنا يطول عمر الرئيس يا رب.. متشكرين يا ريّس».

وقالت مواطنة أخرى: «يكفيك شر المرض.. إحنا بندعيله من غير حاجة»، وأضافت أخرى: «ربنا يخليك لمصر ويخليك لينا يا ريّس ويباركلنا فيك»، بينما تابعت أخرى: «كتر خيرك يا سيسي، لما بتيجي الخير بييجي وراك، وقدم السعد علينا يا ريّس».

جولة تفقدية للرئيس داخل عزبة الهجانة شرق القاهرة

واصطحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل يومين، أعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس الوزراء، في جولة تفقدية داخل عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس، حيث صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس اطلع خلال الجولة على تلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية.

وقال الرئيس السيسي خلال الجولة، موجّهًا حديثه لرئيس الوزراء والمسؤولين: «كان فيه سور هنا، أول ما اتعمل الطريق الناس كسروا السور ده، طب هما كسروه ليه، عشان يعرفوا يعيشوا، أعرض شارع ميدخلش عربية، سواء عربية إسعاف كبيرة أو عربية مطافي، انتوا شايفين حياة الناس عاملة إزاي؟».

وأعرب الرئيس عن استنكاره البالغ لما وصل إليه الحال في منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة، على طريق القاهرة السويس، قائلا: «يعني هنسيبهم كدة، أنا بسأل سؤال؟»، فيما رد عليه اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنّه سيتم بدء تطوير شارع بشكل كامل السبت المقبل، «مش هنهد البيوت، نسقنا مع المحافظة».