عضو بـ«النواب»: عزبة الهجانة تحتاج إلى مستشفى عام ومركز شباب ومدارس

كشف النائب عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب، عن احتياجات منطقة عزبة الهجانة، التي يعيش بها حوالي 3 مليون نسمة، في ظروف معيشية صعبة، موضحا أن في مقدمة الاحتياجات وجود طرق جيدة، ومستشفى عام، لأنها لا تحتوى على مستشفى، كما تحتاج أيضا إلى مدارس، بالإضافة إلى مركز شباب كبير يفتح أبوابه أمام العدد الكبير من الشباب الذين يعيشون بتلك المنطقة، حتى لا يقعوا ضحية للتطرف.

وأضاف «السنباطي»، خلال لقائه عبر zoom، اليوم الإثنين، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، أن منطقة عزبة العرب، التي يعيش بها عدد ليس بالقليل من المواطنين، تحتاج هي الأخرى إلى عمليات تطوير أيضا، موضحا أن تلك المنطقة في حاجة إلى طرق ومرافق وكذلك مركز شباب ومستشفى ومدارس، لافتا إلى أن تلك المناطق تعد من أكثر المناطق حاجة لرعاية الدولة بدائرة مدينة نصر.

تحويل محيط الكنائس لمناطق سياحية ممنوعة على السيارات

وحول حالة اللغط التي أثيرت حول كنيسة البازيليك، أشار عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية لديها خطة لتطوير شامل بتلك المنطقة، منبهاً أن هناك مخططاً كاملاً لتطوير مصر الجديدة، وكان من المزمع إنشاء كوبري بمنطقة الكنيسة ومع بداية تلك الفكرة، قابل ذلك رد فعل من الشارع المصري بضرورة عدم السماح بذلك محافظ على الأرث الثقافي والتراثي لتلك المنطقة.

وأشاد بموقف الدولة المصرية تجاه هذا الأمر بعد سماعها للمواطنين، وعلى أثره تم تأجيل فكرة إنشاء الكوبري بتلك المنطقة لمزيد من الدراسة، حسبما أكد وفق قراءته لما حدث.

وأشار إلى أن كل دول العالم تقريبا تحتوي على كنائس ذات طابع أثري، ومعمار مميز ومختلف، وحتى تحافظ الدول على طابع تلك الكنائس والمناطق الموجودة بها يغلقون هذه المناطق ويمنعون دخول السيارات إليها، ويتم استخدامها كمنطقة سياحية، والاقتصار على التجول بها ماشيا، داعيا إلى تطبيق ذلك في مصر.