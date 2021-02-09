عاجل.. إحالة طبيب أسنان إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض 4 رجال
كتب:
هيثم البرعي
02:47 م | الثلاثاء 09 فبراير 2021
النيابة العامة
أمر النائب العام، اليوم الثلاثاء، بإحالة طبيب أسنان محبوسا، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته في اتهامه بهتك عرض 4 رجال بالقوة.
النيابة العامة: الأدلة الفنية أكدت ارتكاب الطبيب للواقعة
وقالت النيابة العامة في بيان: إنها «قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة 6 شهود، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقريرها بشأن فحص هاتفه، وما تبين للأولى بإطلاعها على هذا الهاتف».