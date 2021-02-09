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عاجل..‏ ‏إحالة طبيب أسنان إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض 4 رجال

كتب:

هيثم البرعي
02:47 م | الثلاثاء 09 فبراير 2021
النيابة العامة

النيابة العامة

‏أمر النائب العام، اليوم الثلاثاء، بإحالة طبيب أسنان محبوسا، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته في اتهامه بهتك عرض 4 رجال بالقوة.

النيابة العامة: الأدلة الفنية أكدت ارتكاب الطبيب للواقعة

وقالت النيابة العامة في بيان: إنها «قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة 6 شهود، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقريرها بشأن فحص هاتفه، وما تبين للأولى بإطلاعها على هذا الهاتف».

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