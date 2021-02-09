ملامح الخريطة المبدأية لمسلسلات رمضان 2021.. بينها الاختيار 2

مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، تستعد القنوات التلفزيونية لإذاعة المسلسلات التي جرى إنتاجها للموسم الدرامي في رمضان، وأعلنت شركة «Synergy» عن المسلسلات المقرر عرضها عبر القنوات التلفزيونية في رمضان 2021.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خريطة مسلسلات رمضان 2021، وفق ما أعلنته شركة Synergy، كالتالي:

خريطة مسلسلات رمضان 2021

مسلسل الاختيار 2: بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي، وتأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل سفينة نوح: بطولة الفنان أحمد فلوكس، وتأليف حسام موسى وإخراج حسام الجوهري.

مسلسل نجيب زاهي زركش: بطولة الفنان يحيى الفخراني، وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

مسلسل نسل الأغراب: بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، وتأليف محمد سامي وإخراج محمد سامي.

مسلسل موسى: بطولة الفنان محمد رمضان وتأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

مسلسل كوفيد 25: بطولة الفنان يوسف الشريف، وتأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل النمر: بطولة الفنان محمد عادل إمام، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

مسلسل ظل راجل: بطولة الفنان ياسر جلال، وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.

مسلسل الملك أحمس: بطولة الفنان عمرو يوسف، وتأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل هجمة مرتدة: بطولة الفنان أحمد عز، وتأليف باهر دويدار وإخراج محمد علاء.

مسلسل عش الدبابير: بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد، وتأليف محمد سيد بشير وأحمد خالد موسى.

مسلسل القاهرة كابول: بطولة خالد الصاوي وطارق لطفي وفتحي عبد الوهاب، وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.

مسلسل حرب أهلية: بطولة الفنانة يسرا وهيفاء وهبي، وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل وضع طيران: بطولة الفنانة نيللي كريم، وتأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد محمد.

مسلسل ورد: بطولة الفنانة حنان مطاوع، وتأليف فتحي الجندي وإخراج شادي أبو شادي.

مسلسل بنت السلطان: بطولة الفنانة روجينا وباسم سمرة، وتأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

مسلسل قصر النيل: بطولة الفنانة دينا الشربيني، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج خالد مرعي.

مسلسل تقاطع طرق: بطولة الفنانة منى زكي وتأليف وإخراج تامر محسن.

مسلسل كل ما نفترق: بطولة رانيا يوسف وأحمد فهمي، وتأليف أحمد وائل وياسر عبدالحميد وإخراج كريم العدل.

مسلسل بين السما والأرض: بطولة هاني سلامة وغادة عادل، وتأليف إسلام حافظ وإخراج محمد العدل.

مسلسل بطلة من دهب: بطولة الفنانة زينة، وتأليف مدحت العدل وإخراج إيمان الحداد.

مسلسل ملاك: بطولة الفنان كريم فهمي، وتأليف حسان دهشان وإخراج إبراهيم فخر.

مسلسل شقة 6: بطولة الفنانة روبي وأحمد سلامة وسيد رجب، تأليف محمد دربالة وإخراج محمود كامل.