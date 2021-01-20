مسلسلات مهددة بالخروج من ماراثون رمضان 2021 بسبب «كورونا»

أقل من 90 يومًا ونستقبل شهر رمضان المعظّم، وهو الوقت الذي تبدأ فيه الاستعدادات الفنية وانشغال صناع الدراما بتصوير الأعمال التي من المقرر لها أن تنافس في الماراثون الرمضاني 2021.

في رمضان الماضي 2020، خرجت بعض الأعمال الدرامية من المنافسة بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19» الأمر الذي تسبب في تعطيل التصوير في أوقات كثيرة، وتوقف التصوير في أعمال أخرى أبرزها مسلسل «هجمة مرتدة» للنجمين أحمد عز وهند صبري، و«تقاطع طرق» للفنانة منى زكي ومحمد ممدوح، و«القاهرة كابول» للفنان طارق لطفي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وفتحي عبدالوهاب، ونبيل الحلفاوي، وهى المسلسلات التي حجزت لها مكانًا للعرض في رمضان 2021.

وفي الوقت الحالي يعمل صناع الدراما على تصوير المسلسلات على قدم وساق أملًا في اللحاق بالسباق الرمضاني 2021، إلا أن هناك بعض الأعمال مهددة بالخروج من العرض على شاشة التليفزيون في رمضان بسبب «كورونا» وتوقف التصوير بها لفترة ما الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على عملية الانتهاء من العمل برمته.

عش الدبابير

في الساعات الماضية توقف تصوير مسلسل «عش الدبابير» الذي يتم تصويره بدولة لبنان إلى يوم 25 يناير، بسبب حظر التجول الذي فرضته الحكومة اللبنانية في ظل تصاعد الإصابات بفيروس كورونا، دون معرفة موعد استئناف التصوير من عدمه خصوصًا في ظل تداول أنباء عن مد فترات حظر التجول، الأمر الذي يهدد صناع «عش الدبابير» بالخروج من سباق رمضان.

مسلسل «عش الدبابير» بطولة النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، بالإضافة إلى عدد من النجوم أبرزهم ياسمين رئيس، رانيا يوسف، دلال عبدالعزيز، شريف دسوقي، تأليف ورشة عبير سليمان، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.

لحم غزال

الأمر نفسه ينطبق على صناع مسلسل «لحم غزال» الذي يتم تصويره بدولة لبنان، وتوقف كذلك بسبب قرار حظر التجول على إثر تداعيات فيروس كورونا، في الوقت الذي كان يُسرع فيه القائمين على المسلسل بعملية التصوير التي تعطلت أكثر من مرة بسبب«كورونا».

مسلسل «لحم غزال» بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم غادة عبدالرازق، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، شريف دسوقي، مي سليم، شريف سلامة، رحاب الجمل، أحمد خليل، إيهاب فهمي، سيناريو وحوار إياد إبراهيم، إخراج محمد أسامة.

حرب أهلية

يواجه صناع مسلسل «حرب أهلية» موقفًا صعبًا خلال الفترة الماضية، أولها كان مع إصابة بطلة العمل الفنانة يسرا بفيروس كورونا وخضوعها للعلاج المنزلي لفترة طويلة، الأمر الذي تسبب في عدم تصوير مشاهدها بالعمل، فضلًا عن انسحاب البطلة الثانية وهى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من المسلسل الذي يتولى كتابته أحمد عادل، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.