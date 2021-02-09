موسم العشاق.. أسعار هدايا «الفلانتين» في الأسواق: تصل إلى 100 ألف جنيه

شهدت أسعار هدايا عيد الحب «الفلانتين» الذي يوافق يوم 14 فبراير من كل عام، ثباتا نسبيا فى الأسواق، على الرغم من ارتفاع أسعار الشحن من 1400 إلى 4800 دولار للحاوية.

وقال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة لـ«الوطن»، إن هدايا الفلانتين هذا العام تشهد ثباتًا سعريًا بالمقارنة بالعام الماضى، نتيجة الركود وتراجع القوة الشرائية للمواطنين وتداخل المواسم.

وأشار إلى أن هذه الأسباب أثرت بشكل سلبى على موعد عرض البضائع وتعاقدات التجار التي تأخرت قرابة 60 يوما، كما أن العرض في الأسواق تأخر 20 يوما، ما أدى إلى حالة من الركود، إذ كانت البضائع تعرض فى النصف الثانى من يناير، لكنها بدأت تتحرك بداية من شهر فبراير الجارى.

وأضاف صفا، أن الاستيراد جاء حسب الحاجة هذا العام، ليتراجع من 2 مليون دولار إلى 400 ألف دولار هذا العام، مشيرا إلى أن الإقبال على شراء الهدايا منخفض، وأن التجار يعتمدون بشكل كبير على المخزون الراكد من هدايا العام الماضى، والاستيراد حسب الحاجة.

وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن أسعار الهدايا تراوحت ما بين 40 جنيها إلى 1000 جنيه، حسب الحجم واللون أو طبيعة المادة الخام المصنعة من مواد قطنية عالية المستوى، كما تبدأ أسعار الهدايا في الميداليات من 10 جنيهات، كما تتراوح سعر الأباجورة ما بين 200 إلى 500 جنيه، مشيرا إلى أن الجديد في هدايا هذا العالم الشخصيات الكرتونية والعرائس، لما لها من قدرة جاذبة ويقبل على شرائها المواطنين كنوع جمالى .

ويباع بوكس الهدايا بأسعار تتراوح ما بين 60 حتى 100 جنيه، ويسعر حسب الإضافات، والمجات والأكواب بأسعار مختلفة حسب المكان ونوع المج، وتبدأ الأسعار من 30 جنيها في حالة شراء مج سادة، وتصل إلى 80 و100 جنيها في حالة الكتابة أو طباعة الكلمات أو الصور على مج الفلانتين داي، كما يمكن اختيار تشكيلة مجموعة مثل تي شيرت ومج ووسادة أو دبدوب مطبوع عليهم صور معينة وهو الأكثر مبيعا، وتباع الشموع العطرية من 15 جنيها حتى 200 جنيه، حسب نوع وحجم الشمع العطري.

وقال تامر سلطان، رئيس شعبة الساعات بغرفة القاهرة، إن الطلب على الساعات التى كانت تشكل رقما فى هدايا الفلانتين، قد تراجعت بالمقارنة بالعام الماضى، الذى شهد إقبالا شديدا بنسبة 40% رغم استقرار الأسعار، لافتا إلى أن أسعار الساعات الحالية تتراوح ما بين 100 جنيه و100000 جنيها، والاكثر طلبا لها هم المقبلين على الزواج والمتزوجين كلا حسب قدرتة المادية.