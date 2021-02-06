15 مطربا وموسيقيا يشاركون في حفلات «عيد الحب» بالأوبرا

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، سلسلة حفلات بمناسبة عيد الحب، تضم خمسة ليالٍ متتالية، بمشاركة 15 مطربًا وموسيقيًا من مصر وأنحاء الوطن العربي.

وتبدأ الحفلات في الثامنة مساء الخميس 11 فبراير وتستمر حتى الاثنين 15 فبراير على المسرح الكبير، ويحييها نخبة من نجوم الغناء والموسيقى المصريين والعرب في قلب القاهرة النابض بالثقافة والفنون.

وقالت جيهان مرسي، رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية، أن أولى سلسلة حفلات عيد الحب ستقام فى الثامنة مساء الخميس 11 فبراير، بقيادة المايسترو محمد الموجي، ومشاركة كل من اللبنانية كارول سماحة، وأحمد جمال وعازف البيانو حمادة النجار.

والليلة الثانية تقام مساء الجمعة 12 فبراير، من خلال حفل بمشاركة المطربة المغربية جنات، والمطرب أحمد عفت وعازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح.

أما الحفل الثالث فسيقام مساء السبت 13 فبراير، حيث تشدو مي فاروق بباقة مختارة من أعمال تراث الطرب، إضافة إلى عدد من أعمالها الخاصة، يليها النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وتقام الليلة الرابعة مساء الاحد المقبل 14 فبراير، ويحييها أمير الغناء العربي هاني شاكر، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، ويسبقه فاصل لكل من النجم أحمد سعد والمطربة آيات فاروق.

وتُختتم سلسلة الحفلات مساء الاثنين الموافق 15 فبراير، حيث يقدم المطرب الكبير علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي حلمي كوكبة من اعماله الخاصة، إضافة إلى عدد من مؤلفات الطرب يسبقه فاصلا للمطربة إيمان عبدالغني وعازف الأكورديون وائل النجار.