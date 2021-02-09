5 معلومات عن معرض «ملوك الشمس» المقام حتى 30 يونيو بالتشيك

وقع الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اتفاقية تمديد معرض «ملوك الشمس»، المقام حاليا بالمتحف القومي في العاصمة التشيكية براغ، ليستمر حتى 30 يونيو المقبل، بمكان عرضه بالمتحف، وكان من المقرر انتهائه خلال فبراير الجاري.

وأوضح «وزيري» أن مد فترة عرض المعرض جاءت بناء على موافقة مجلسي الوزراء وإدارة المجلس الأعلى للآثار، مشيرا إلى أنه يلاقي إقبالا كبيرا من قبل المواطنين التشيك؛ إذ يعد أول معرض للآثار المصرية في براغ، والأكبر لآثار الدولة القديمة.

«الوطن» تنشر أبرز معلومات عن المعرض الذي حظي بحفاوة من مواطني التشيك، وكان له مردود تعريفي، وحفاوة من قبل الجمهور:

- افتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، معرض ملوك الشمس، بمشاركة رئيس الوزراء التشيكي أندرية بابيش، ووزير الثقافة التشيكي لوبومير زاورالك، خلال شهر أغسطس الماضي.

- افتتح المعرض بالتزامن مع الاحتفال بمرور 60 عاما على العمل الأثري للبعثة التشيكية في أبوصير.

- حضر الافتتاح ما يقرب من 500 شخص من أهم شخصيات المجتمع التشيكي، ورجال الأعمال وكبار رجال الدولة، من بينهم نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية، ووزيري الصحة والتعليم، وعدد من أعضاء مجلس النواب في براغ، بالإضافة إلى حضور السفير سعيد هندام، سفير مصر بها، والسفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وعالم الآثار زاهي حواس، وأعضاء الوفد المصري.

- يقدم المعرض لزائريه لمحة صغيرة عن الحضارة المصرية، ما يشجعهم على زيارة مصر لمشاهدة المزيد من آثارها، والاستمتاع بشواطئها الخلابة.

- يضم المعرض 90 قطعة أثرية من إنتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبوصير الأثرية.

- من بين القطع رأس تمثال للملك «رع-نفر-اف»، ومجموعة من تماثيل الدولة القديمة، أحدهم لكاتب، وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالإضافة إلى 10 تماثيل أوشابتي منالفيانس الأزرق.