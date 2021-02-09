إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري بصحراوي بني سويف

أُصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي، أعلى نفق بياض العرب، اتجاه القاهرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، فوجه إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المعنية لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، كما وجه رجال المرور لمعاينة الحادث والوقوف على أسبابه ورفع آثاره من الطريق.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف ب3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج و الإسعافات الأولية.

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، 5 مصابين في الحادث هم: « أحمد علي أحمد، 47 سنة، مدرس، مقيم محافظة المنيا، مصاب شتباه كسر بالقدم اليمنى، وعبد الرحمن أحمد علي، 17 سنة، طالب، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى، ومروه عبد الرحمن أحمد، 35 سنة، ربة منزل، مصابة اشتباه كسر بالذراع الأيم، وأمنية أحمد علي، 13 سنة، طالبة، مصابة سحجات وكدمات، وأبرار أحمد علي، 5 سنوات، ومصابة سحجات وكدمات بالجسم».

وجرى تحرير محضر بالحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمعاينة والوقوف على أسباب الحادث.