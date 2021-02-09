محافظ بني سويف يبحث تعظيم سبل الدعم المتاحة للنهوض بقطاع الآثار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن محور النهوض بقطاع الآثار من المحاور الرئيسية للنهوض بالقطاع السياحي ضمن إستراتجية طموحة لمدة 5 سنوات مقبلة، شهدت عدداً من الخطوات الجادة والخروج لحيز التنفيذ، وشملت كافة الجوانب، والعمل على استغلال كافة المقومات الأثرية والسياحية والطبيعية بجانب السعى لدعم البنية التحتية وبيئة الأعمال التي تتطلبها نقلة سياحية منشودة.

جاء ذلك على هامش لقاء الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع الدكتور أحمد حميدة المشرف العام على متاحف مصر الوسطى، اليوم، في حضور سعاد فايز مدير عام متحف الآثار بالمحافظة، والدكتورة ماريا لوندي رئيس قسم التربية المتحفية بمتحف آثار بني سويف، لاستعراض الجهود المبذولة للدفع بخطة النهوض بملف الآثار كجزء رئيسي ضمن إستراتيجية وخطة النهوض بالقطاع السياحي.

وأشار غنيم إلى المحافظة تمتلك إستراتجية طموحة لمدة 5 سنوات مقبلة، والتي شهدت عدداً من الخطوات الجادة والخروج لحيز التنفيذ، والتي شملت كافة الجوانب، والعمل على استغلال كافة المقومات الأثرية والسياحية والطبيعية بجانب السعى لدعم البنية التحتية وبيئة الأعمال التي تتطلبها نقلة سياحية منشودة

وناقش المحافظ مقترح إنشاء متحف إقليمي للآثار ببني سويف، لاسيما وأن المحافظة تحتوي على كنوز أثرية وتاريخية شاهدة على كافة العصور بداية من الفرعوني والروماني إلى القبطي وصولاً للعصر الإسلامي، وذلك يؤهلها لتصبح مركزاً أثرياً ورقماً مهماً في المعادلة الأثرية والسياحية.

وتطرق اللقاء لمناقشة الجهود المبذولة لتذليل عقبات استثمار متحف بني سويف ضمن جهود النهوض بالقطاع الأثري والسياحي، وتحقيق أفضل استفادة من أصل من أصول الدولة وإعداد تصور متضمن خطوات عملية لتذليل مشكلاتها والوصول إلى لحلول مناسبة بديلة.