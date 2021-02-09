متحدث العاصمة: شيّدنا مدينة مستدامة وتوسعنا في وسائل راحة المواطن

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إنّ العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة مستدامة، وإحدى مدن الجيل الرابع: «متوسعين في اللي يخص راحة المواطن، ولأول مرة بيتم تخطيط شوارع مخصصة للدرجات الهوائية، والمواقف الذكية، فالمجتمع العمراني هيختلف، لما بدأنا التخطيط في البداية كنا حريصين على وجود نواة جذب، خصوصا إن أي مجتمع عمراني جديد سيتم إنشائه لازم يكون موجود أكتر من نواة جذب للأنشطة المختلفة، سواء جذب مواطن أو جذب شركات أو كيانات وهو الشيء اللي بتوفره بالعاصمة الجديدة وتم التوسع به».

العاصمة الجديدة بها مدينة للثقافة والفنون ومساحتها أكثر من 120 فدانا

وأضاف الحسيني، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ العاصمة الجديدة بها مدينة للثقافة والفنون ومساحتها أكثر من 120 فدانا، وبها دار أوبرا هي الأكبر بالشرق الأوسط وبها مسارح ومتحف العواصم المصرية، فهي عبارة عن مزار سياحي لمحبي الفن والثقافة، إضافة لمركز مال وأعمال 20 برجا، ومنهم الأكثر ارتفاعا بأفريقيا، نحو 400 متر، جامع لكل الشركات ورؤوس الأموال والبنوك وخلافه، إضافة لمراكز الحكم ومنطقة الوزارات، وهي نواة جذب، حيث يوجد أكثر من 50 ألف موظف هناك.

توسعنا في الخدمات الإلكترونية

وأشار المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إلى وجود تكنولوجيا حديثة بالحي الحكومي من خلال مراكز المعلومات لكل وزارة ومركز معلومات جامع لكل الوزارت، ما ينعكس على التطبيقات الإلكترونية على الهواتف المحمولة، وأجهزة الحاسب، بحيث تتوسع الدولة في الخدمات الإلكترونية، وتوفر أكبر كم من الخدمات للمواطن في منزله، مشيرا إلى وجود كيانين رياضيين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي المدينة الرياضية وجرى الانتهاء من نحو 100 فدان، واستضافت فعاليات بطولة كرة العالم لكرة اليد وهي شمال العاصمة الإدارية وبها صالة مغطاه بسعة 7000 متفرج.