متحدث «العاصمة الجديدة»: المشروع إضافة للدولة ولم نتحمل مليما واحدا

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن مشروع العاصمة الإدارية كله إضافة للدولة المصرية ولم تتحمل الدولة مليما واحدا، حيث كانت شركة العاصمة الإدارية هي المالكة للمشروع بعدما أصبحت مسؤولة عن المشروع، وباعت الأراضي وحصيلة البيع كانت تستخدم لعمل المرافق الأساسية بحصيلة البيع، مؤكدا على أن الحي الحكومي تم إنشاؤه على نفقة الكيان الذي تم إنشاؤه للعاصمة الإدارية الجديدة، «بعنا الأرض وكنا سابقين بخطوة بموضوع المرافق، لأنه مفيش حد كان هييجي يشتري دون مرافق».

المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة تم إنهاء تخطيطها

وأضاف المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة تم إنهاؤها من تخطيط، وكل القادم من المرحلة الأولى مخطط وجاهز، وجارٍ البدء للعمل بالمرحلة الثانية لتسهيل عملية البيع، مشددا «المشروع كله إعجاز».

إعجاز العاصمة الجديدة سبقه تخطيط جيد جدا

وتابع المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن المنتج الذي شاهده المواطنون الآن من إعجاز بالعاصمة الجديدة، سبقه تخطيط جيد جدا، وتمهل في التخطيط ومراجعة التخطيط وتدقيقه مع الإصرار على التنفيذ طبا للمخطط وعدم الحياد عنه، مؤكدا على أن العاصمة الإدارية هي كيان ومجتمع عمراني متميز جدا، هو مدينة مستدامة ومساحة خضراء للمواطن الذي سيقيم بالعاصمة الجديدة تتجاوز 15 مترا مربعا، وهي مدينة تستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة؛ حيث تم فرض قيود على كل المطورين أن مساحة الأسطح تكون مغطاة بألواح للطاقة الشمسية لتوليد جزء من الطاقة التي تحتاجها العاصمة الإدارية من خلال الطاقة الشمسية، وهي أيضا مدينة ذكية ويتم إدارة المرافق من خلال مركز إدارة المدينة وإدارة الحالة الأمنية من خلال المركز الأمني بطريقة ذكية.

برامج تكنولوجية تسهل حياة المواطن داخل العاصمة الجديدة

وشرح المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة أن المواطن الذي سيتواجد بالعاصمة الإدارية الجديدة سيتعامل مع كل التكنولوجيا الموجودة من خلال أجهزة ومعدات على الأرض، سواء كاميرات أو مستشعرات أو كابلات فايبر وخلافة أو برامج تسهل حياة المواطن في كل شيء داخل العاصمة الإدارية، حيث أنها مدينة مستدامة ومدينة تكنولوجيا حديثة من مدن الجيل الرابع.