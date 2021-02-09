تفاصيل اليوم الأول لاجتماع المسار الدستوري الليبي بالغردقة «صور»

بدأت اليوم، الاجتماعات الثالثة للمسار الدستوري الليبي، والتي تستمر حتى الخميس في مدينة الغردقة، بحضور وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، بهدف التباحث حول كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي.

رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي يؤكد فيها على أهمية استثمار الأجواء الإيجابية

وألقى خلال الاجتماع، رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي كلمته، حيث أكد فيها على أهمية استثمار الأجواء الإيجابية التي تعيشها الأزمة الليبية حاليا، من اختيار سلطة تنفيذية جديدة، ومخرجات اللجنة العسكرية (5+5).

مبعوث الأمم المتحدة في أول ظهور له يشكر دور الحكومة المصرية

كما ألقى مبعوث الأمم المتحدة الجديد يان كوبيتش، كلمة في أول ظهور رسمي له عقب توليه المنصب خلفا لستيفانى ويليامز، عبر فيها عن شكره للحكومة المصرية، لدعمها للحلول السياسية، واستضافتها للمسار الدستوري.

وأشار إلى أهمية هذا الاجتماع، كونه يمس المواطن بشكل مباشر، عبر اتفاق الليبيين على شكل الاستفتاء، الذين يرغبون به.

وأكد المبعوث الأممي، أهمية الخروج بنتائج إيجابية، حتى لا تؤثر على باقي المسارات السياسية والعسكرية.

رؤساء الوفود المشاركين يوجهون الشكر لمصر والرئيس السيسي

ووجه رؤساء الوفدين الليبيين المشاركين في اجتماعات المسار الدستوري الثالث في الغردقة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على دعمهم، مشيرين إلى أن مصر لا تستهدف سوى استقرار ليبيا.

رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية: مستعدون لإجراء الانتخابات

وأكد عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، على استعداد المفوضية لإجراء الاستفتاء على الدستور الليبي.