رئيس النواب الليبي يلتقي المشاركين في محادثات المسار الدستوري بالقاهرة

التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم السبت، أعضاء لجنة مجلس النواب المشاركة في محادثات المسار الدستوري بالقاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق وفقا لـ "بوابة أفريقيا" الإخبارية، إن صالح اطلع خلال اللقاء الذي عقد بمدينة القبة على ما توصلت إليه اللجنة خلال المباحثات التي أُجريت الأيام القليلة الماضية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على استمرار العمل في المسار الدستوري ودعمه وفتح حوار مجتمعي لكافة شرائح المجتمع للوصول إلى أكبر قدر من التوافق بين أبناء الشعب الليبي حول الوصول إلى دستور يحظى بثقة الليبيين ويحفظ حقوق الجميع ويُساهم في بناء الدولة ويُسهم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.