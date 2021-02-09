القباج تبحث مع مديري «التضامن» بالمحافظات تفعيل دورهم في «حياة كريمة»

عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، وذلك لبحث آليات التنسيق فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن الوزارة تعمل في مبادرة «حياة كريمة» عبر عدد من المحاور تندرج تحت التنمية البشرية والاستثمار في البشر، مضيفة أن الوزارة تعمل أيضا على التغيير المجتمعي ليس فقط في القرى المستهدفة بالمبادرة ولكن في كافة المحافظات بقراها وتوابعها.

ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتخصيص فريق عمل في كل مديرية بكل محافظة للإشراف ومتابعة تنفيذ المبادرة، موجهة مديري مديريات التضامن في المحافظات بتعزيز آليات التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بجهود الوزارة.

وقالت إن الوزارة نفذت تدخلاتها خلال المرحلة الاولى في مبادرة «حياة كريمة» داخل 143 قرية، مشيرة إلى أن نسبة إنجاز الوزارة في المرحلة الأولى بلغ 96٪؜ وبلغت نسبة مساهمة الجمعيات في المرحلة الاولى 17٪؜ ، مشيرة إلى أن لائحة القانون الجديد لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، ينظم العمل مع الجمعيات بشكل أفضل من السابق.

واكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة داعمة بكافة السبل لجهود الوزارة في المبادرة والتي تأتي في اطار مشروع تطوير قرى الريف المصري.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي، تولت إعداد ملف لكل قرية من خلال فريق من الباحثين الميدانيين لجمع بيانات عن السكان والمرافق والخدمات والمشكلات والاحتياجات، وذلك قبل بدء عمل الوزارة في المرحلة الأولى.

وأضافت أن الوزارة قامت أيضا بعمل مسح اجتماعي باستبيان الأسرة المعيشية لكل الأسر بالقرى، وهو ما يوفر بيانات تفصيلية عن أفراد الأسر من الجوانب الديموجرافية والتعليمية والصحية والعملية، بالإضافة إلى وصف حالة المسكن.

وأكدت وزيرة التضامن، على ضرورة عقد مديري المديريات بالمحافظات حوارا مجتمعيا مع المواطنين في المحافظات لتحديد مشاكل المواطنين على أرض الواقع، وتقديم خدمات وزارة التضامن بشكل أفضل، وتحديد الاحتياجات المجتمعية، ورصدها ومراعاة قضايا العدالة الاجتماعية.

ووجهت القباج، مديري المديريات بالمحافظات، ببذل كافة الجهود لافتتاح المزيد من الحضانات لإدراج المزيد من الأطفال في مختلف أنحاء الجمهورية.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي، لاقتراحات وآراء عدد من مديري مديريات التضامن والعقبات التي تواجههم في تنفيذ عملهم، حيث أكدت على تقديم كافة سبل الدعم لتسهيل هذه العقبات وتيسير عملهم.