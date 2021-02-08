«التضامن» تعلن تفاصيل تسجيل خريجي الدور الثاني بـ«الخدمة العامة»

فتحت وزارة التضامن الاجتماعي باب التسجيل لخريجي الدور الثاني، للتسجيل بالخدمة العامة، حيث يصدر قرار التكليف من وزيرة التضامن الاجتماعي، مرتين سنويًا لخريجي الدور الأول والثاني، ويحدد به أولويات مجالات عمل المكلفين، طبقًا لاحتياجات الدولة من المشروعات القومية، والفترة المسموح بها للتسجيل، حيث سجل خريجي الدور الأول خلال شهر سبتمبر2020 من نفس عام التخرج، وتم فتح باب التسجيل لخريجي الدور الثاني، فبراير الجاري 2021.

توزيع مكلفات الخدمة العامة على 16 وزارة فى 59 مجالا

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تبنت برنامج توظيف طاقات مكلفات الخدمة العامة قبل الخروج لسوق العمل، حيث تم زيادة نسبة مكلفات الخدمة العامة من 38 ألف مُكلفة إلى 120 ألف مكلفة سنويًا، بنسبة زيادة قدرها 32% ويتم توزيعها على 16 وزارة و8 هيئات حكومية بما يشمل 59 مجالا.

الخدمة العامة ليست إجبارية

وأوضحت وزارة التضامن، أن الخدمة العامة ليست إجبارية ولكن يطالب الخريج عند تعينه بتحديد موقفه من الخدمة العامة سواء بالتأدية أو الإعفاء منها باعتبارها من مسوغات التعيين، مؤكدة على موقعها الرسمى، أن الخدمـة العامـة ليست تجنيدا إجباريا للبنات، لافتة إلى أن جميع المؤهلات العليا من الإناث والذكور المعافون من الخدمة العسكرية مخاطبون بأداء الخدمة العامة.

جميع المؤهــلات العليا مخاطبـة بقانـون الخدمة العامة ماعـدا الطـب

وأشارت إلى أن جميع المؤهلات العليا مخاطبة بقانـون الخدمة العامة، ما عـدا الطـب بجميع فروعه والتمريض العالي لصدور قرارات تكليف لهن وفي حال عدم تكليفهم يصبحوا مخاطبين بقانون الخدمة العامة، وأن جميع الأعمار لها الحق في تأدية الخدمة العامة .

إعداد الشباب لمواجهة الحياة العـملية

تهدف الخدمة العامة إلى إعداد الشباب لمواجهة الحياة العملية وإكسابهـم الصفات القيادية التي يكون لها أثر في توجيه سلوكهم الوطني فيما بعــد، وخلق روح العمل الجماعي المنظـم وتحريــر الشباب مـن النزعة الفردية وتكوين احتياطي ضخم ومدرب من الشباب المثقـف لمواجهة الطوارئ، وإعادة البنـاء، وإحــداث تغييـر ثقافي واجتماعي على المدى البعيد داخل المجتمع من أجـل التنمية البشرية .