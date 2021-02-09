المتهم بهتك عرض طفلة عين شمس: «العلاقة كانت برضاها»

في واحدة من الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية، أدلى المتهم شعبان محمود كامل، باعترافات تفصيلية في واقعة «هتك عرض» طفلة عين شمس «سلمى. س»، بمساعدة زوجته «نورهان»، في تصرف أبشع من أن تعبر عنه الكلمات.

فيما باشرت النيابة العامة، التحقيقات في واقعة هتك عرض طفلة عين شمس «سلمى. س»، التي تبلغ من العمر 14 عامًا، على يد المتهم شعبان، الذي أقر أن زوجته عرفيا نورهان، سهلت له استدراج الفتاة، ودعتها للإقامة بمنزلها، حتى تمكن المتهم من هتك عرضها، وأفقدها عذريتها، وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد للمتهم لمدة 3 سنوات.

ودعا المحقق المتهم بهتك عرض الطفلة المجني عليها لغرفة التحقيق، وكان ذلك في مايو الماضي، وسأله فأجاب:

س: ما تفصيلات إقرارك؟

ج: أنا لاقيت نورهان جاية هى وسلمى ولما سألتها عن سلمى قالتلي أنها أختها، فقولتلها لا دي مش أختك وبعدين عرفت أنها صاحبتها وبعدين الجيران عملوا مشاكل، فأنا قلت لها هنتجوز عرفي علشان لو الحكومة جات محدش يعملنا مشاكل، فكتبنا الورق، وبعدها أقمت العلاقة معها لأنها زوجتي.

س: أين حدث ذلك؟

ج: أنا لقيتها عندي قاعدة في البيت.

س: ما هي ظروف لقائك مع المجني عليها؟

ج: أنا لقيتها جاية مع نورهان؟

ج: ما هي علاقتك بالمدعوة نورهان؟

ج: هي مراتي ومتجوزين عرفي.

س: متى كان الزواج؟

ج: كان في شهر ديسمبر 2019.

س: ما هو حكم وسبب حضورها لمنزلك؟

ج: هي نورهان قالت لي أنها اختها بس أنا لما ضغط على نورهان عرفت إنها مش اختها.

س: ما الذي حدث عقب ذلك؟

ج: بعد فترة الجيران بدأت تعمل مشاكل، فقولتلها نتجوز عرفي عشان ما يحصلش مشاكل.

س: هل كنت على علم بسن المدعوة سلمى؟

ج: أيوة هي قالتلي عندها 14 سنة.

س: وأين يوجد عقد الزواج العرفي؟

ج: اتقطع.

س: هل قمت بمعاشرة المدعوة سلمى معاشرة الأزواج؟

ج: أيوه أنا أقمت معها علاقة.

س: هل قمت بمعاشرة المجني عليها كرها عنها؟

ج: لا علاقتنا تمت بشكل طبيعي علشان هي زوجتي.

س: وهل كانت المجنى عليها بكرا حال معاشرتك لها أول مرة؟

ج: لا.

س: هل كانت المدعوة نورهان على علم بمعاشرتك للمجنى عليها؟

ج: أيوه نورهان كانت عارفة إن سلمى مراتي.

س: هل كنت متعاطي مخدرات ؟

ج: أيوة كنت متعاطي.

س: متى غادرت المدعوة سلمى؟

ج: مشيت إمبارح.

س: هل كانت المدعوة سلمى تقيم برفقتكم كرها عنها؟

ج: لا هي كانت قاعدة بإرادتها.

س: هل ثمة خلاف بينك وبين المدعوة سلمى؟

ج: لا.

س: ما قولك في ما أقرته المجني عليها بتحقيقات النيابة من أنها كانت بكرا حال معاشرتك لها؟

ج: دا كلام مش حقيقي.

س: هل لديك سوابق؟

ج: أيوة أنا مسجل سرقة وعندي ثلاث قضايا سرقة.

س: أنت متهم بهتك عرض المجني عليها سلمى التي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما ميلاديا بغير قوة وتهديد؟

ج: أنا تزوجتها عرفي وهي كانت مراتي.

س: أنت متهم بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي؟

ج: أيوه أنا تعاطيت مخدر حشيش.

س: أنت متهم بإحراز أقراص دوائية بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا؟

ج: أيوه أنا أخذت أقراص مخدرة.

س: هل لديك أقوال أخرى.

ج: لا.