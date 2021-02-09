عاطل يهتك عرض طفلة في عين شمس: زوجته استدرجتها

انفصل والدا سلمى.. تركتها أمها وحيدة مع والدها الموظف، تركتها الأم في سن تحتاج فيه الطفلة لوالدتها حيث كانت في بداية مرحلة المراهقة وسن البلوغ، تلقفتها صديقتها سيئة السمعة حتى أوقعتها في براثن العلاقات المحرمة باسم الحب والمشاعر الكاذبة اللحظية الناتجة عن تفكير عقل مراهقة بلا رقيب أو حسيب انفصل والداها وتركاها تتعلم لوحدها وتنضج لوحدها وتخوض غمار الحياة القاسية لوحدها.

لكن الثمن هذه المرة كان باهظا، الثمن كان عذريتها على عاطل بمنطقة عين شمس، أقامت مع برفقة صديقتها نورهان، وهتك عرض الطفلة ذات الـ14 عاما، واستباح جسدها، حتى طردها هو وصديقته، وتوجهت لوالدها تخبره بما حدث لها.

رايحة الكوافير

في مايو 2020، حان موعد زيارة سلمى لوالدتها في منزل أسرة الاخيرة، تزور لوالدتها كل أسبوع، كانت تتمنى أن تثنيها عن قرار الانفصال، لكن دون جدوى، طلبت الطفلة من والدها السماح لها بالتوجه للكوافير حتى تتزين للقاء والدتها، فوافق الأب على مضض، وتوجهت إلى هناك.

تعالي معايا

بعدما فرغ الكوافير من العمل، خرجت سلمى، وتقابلت مع نورهان، يوجد سابق معرفة بينهما، واستطاعت الأخيرة اقناعها بالتوجه معها والإقامة في منزلها سويا: محدش هيحبك زيي أنا.

اقتنعت الطفلة وتوجهت معها إلى شقتها بمنطقة عين شمس، وهنا كانت بداية النهاية ونقطة التحول في حياة الطفلة التي لن تعد كما كانت.

متخافيش دا جوزي

دخلت الفتاتان الشقة، وفوجئت سلمى بوجود شخص بالداخل.. شعرت بالخوف من نظراته لها، إلا أن نورهان تداركتها وطمأنتها واخبرتها أنه زوجها العرفي وانهما تزوجا قبل أيام، ووعدتها أنه لح يتعرض لها أثناء وجودها معها.

يلا نتجوز

بدأ العاطل شعبان محمود كمال في مغازلة سلمى ومراودتها عن نفسها، ثم أخبرها أنه يحبها ويتمنى الزواج منها عرفيا بسبب انجذابه لها، بكل سذاجة اخبرته الفتاة أنها أيضا منجذبه له، ووافقت على الزواج منه عرفيا، حتى بدأ مواقعتها هي وصديقتها في ذات التوقيت ومعاشرتهما معاشرة الأزواج، وانتهك براءة الطفلة وهتك عرضها مستغلا حداثة سنها، وكرر فعلته معها 4 مرات.

محضر تغيب

تواصل والد سلمى مع أسرة طليقته، يستفسر منهم عن سبب غيابها لديهم، الا انهم اخبروه أنها لم تحضر من الاساس، فتوجه إلى قسم الشرطة، وحرر محضرا بتغيبها ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

غيرة نورهان

بدأت نورهان تشعر بالغيرة من استئثار سلمى بالشاب العاطل، وتفضيله للأخيرة أكثر منها، فقررت طردها من الشقة، وطلبت منها عدم الحضور مجددا.. للتو أدركت الطفلة أنها وقعت ضحية لـ نورهان ومحمود، فلجأت لوالدها وأخبرته بما تعرض له، فاصطحبها لقسم الشرطة وأبلغ عن عودتها، واتهم محمود بهتك عرض نجلته، حيث ألقت الشرطة القبض على المتهم.

النيابة العامة

باشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، حيث كشفت التحقيقات عن أن مواقعة المجني عليها كانت برضاها، إلا أن القانون نص على إن مواقعة الانثى الأقل من 18 عاما يعتبر هتك عرض، حتى وان كان برضاها.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم شعبان محمود، على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرض سلمى على مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف عليها.

الطب الشرعي

أفاد تقرير الطب الشرعي أن سلمى "ثيب"، وبالكشف الموضعي تبين تعرضها لمعاشرة الأزواج، وأرفقت النيابة التقرير في أوراق القضية، ثم أمرت بإحالة المتهم شعبان محمود كامل، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة.

السجن المشدد

نظرت محكمة الجنايات القضية، ثم اصدرت حكمها بمعاقبة المتهم شعبان محمود كمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لإدانته بهتك عرض الطفلة سلمى.