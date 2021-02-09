«الصحة» للأطباء: لا تستسهلوا في كتابة روشتات.. «بلاش من باب الاحتياط»

طالبت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث الدوائية، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، الأطباء، بعدم الاستسهال في التعامل مع المرضى، وإخبارهم بضرورة أخذ أدوية معينة من باب الاحتياط فقط، قائلة «ياريت الدكاترة ميستسهلوش ويكتبوا لمرضاهم في روشتة العلاج أدوية من باب الاحتياط وخلاص، أو عشان المرضى يشكروا فيهم ويقول للناس ده احنا استريحنا عند الدكتور وعلاجه جاب نتيجة من أول جرعة»، لافتة إلى أن هذا الأمر سيتسبب في مشكلة حقيقية على المدى البعيد، بالأخص على مستوى صحة هؤلاء المرضى.

وحذرت «عاصم»، خلال لقائها الثلاثاء، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، من الاستخدام العشوائي للمسكنات والمضادات الحيوية ومضادات التجلط والحقن، دون استشارة طبيب، موضحة أن «الحقن الأمن» مشكلة كبيرة أيضا.

الحقن الأمن

وأوضحت مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث الدوائية، أن مسألة «الحقن الأمن»، واستعمال الناس للحقن بشكل كبير وغير مبرر بدلا من الأدوية، قد يسبب مشكلة صحية، متعجبة أن اقبال الناس على هذا الأمر، في الوقت الذي تقوم به الدولة بالكثير من المبادرات للقضاء على «فيروس c» وأي أمراض تنقل عن طريق الدم في مصر، يقدمون على الحقن سواء حقن مسكنات أو لشيء أخر، لأنه من الوارد أن ينقل العدوي بهذا الاستخدام، وهنا نجد أن الدولة تعمل في اتجاه والناس تسير في اتجاه أخر بسلوكيات غير صحيحة.

خطورة المسكنات

وأشارت إلى أن خطورة المسكنات واستخدامها بشكل سيء، لا تقع فقط على (الكلى) وأجهزة جسم الإنسان المختلفة، بالإضافة إلى تاثيرها السلبي على المعدة، حيث تسبب تقرحات لها على المدى الطويل، محذرة من جديد من استخدام الحقن لغير الحاجة، ومنبهة أنه طالما نستطيع أن نأخذ أي دواء عن طريق الفم «مينفعشي استسهل واخدها عن طريق الحقن».