المنشآت الفندقية: «شتي في مصر» رفعت نسبة الأشغال إلى 50%

قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن مبادرة «شتي في مصر» التي دشنتها وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، بالتعاون مع الغرفة لتنشيط السياحة الداخلية، خلال إجازات منتصف العام؛ رفعت نسبة الإشغال بالفنادق المشاركة بها إلي نحو 50%، وهو أعلى معدل للإشغالات خلال عام 2021.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار أن عدد الفنادق المشاركة بمبادرة شتي في مصر بجميع المدن السياحية تجاوز الـ155 فندق.

«شتي في مصر» نجحت حتى الآن في تحقيق ما دُشنت من أجله

وأضاف لـ«الوطن» أن مبادرة «شتي في مصر» نجحت حتى الآن في تحقيق ما دشنت من أجله وهو مساعدة الفنادق على العمل وإتاحة الفرصة للمواطنين المصريين لزيارة المدن السياحية المصرية بأسعار قليلة، لافتا إلى أنه لولا أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستقام خلال الأيام المقبلة لشهدت الفنادق زيادة كبيرة في الإشغالات خلال فترة المبادرة، التي بدأت يوم 15 يناير الماضي، وتستمر حتى نهاية شهر فبراير الجاري.

وأوضح الشاعر أن «شتي في مصر» مثلت دعاية إيجابية للسياحة المصرية، حيث إن استمرار الفنادق في العمل واستقبال نزلاء بأعداد معقولة في ظل جائحة كورونا يعطي مؤشر للعالم على أن المنشآت الفندقية والسياحية المصرية «آمنة صحيا» وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، ما يجعلها وجهة مميزة لاستقبال السياح من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن الاجانب المقيمين بمصر استفادوا جنبا إلى جنب مع المصريين من أسعار الفنادق وتذاكر الطيران المقدمة خلال مبادرة «شتي في مصر» منوها إلى أن فنادق الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ المشاركة في المبادرة كانت الأكثر إشغالا.

وأوضح أن زيارة المصريين للمدن السياحية هام جدا، حيث يسهم في استمرار الفنادق في العمل ويساعدها علي دفع رواتب العاملين بها كما يعوض إلى حد ما التراجع الكبير في الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج خلال الفترة الحالية، منوها إلى أن أعداد السياح الأجانب الوافدين لمصر منذ بداية العام الحالي «ضعيف» للغاية إذا ما تمت مقارنته بذات الأعداد التي زارت مصر خلال عام 2019.