«السياحة الثقافية»: الأقصر الأكثر استفادة من مبادرة «شتي في مصر»

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن محافظة الأقصر، تعتبرالأكثر استفادة من مبادرة «شتي في مصر»، وذلك بعد انتعاش الحركة السياحية بها إلى حد كبير بالمقارنة بالأشهر الماضية، وتابع: «الحناطير والفلايك والبازارات ومحلات العطارة عادت إليها الحركة بعد أن كانت شبه متوقفة منذ بداية جائحة كورونا في فبراير من العام الماضي».

وأضاف عثمان، لـ«الوطن»، أن المبادرة نجحت في مساعدة العاملين بالقطاع السياحي بالأقصر والذين يمثلون نحو 70% من عدد سكان المحافظة، والذين توقف عملهم بصورة شبه تامة لفترة قاربت العام، موضحا أن العاملين بالأقصر وأسوان كانوا الأكثر تضررا من تراجع الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الأشهر الماضية، ومن حالة الركود السياحي التي أصابت المدن السياحية بالصعيد.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن أعداد السياحة الداخلية بالأقصر ليست كبيرة إلا أنها نجحت في تحريك المياه الراكدة، وأعادت الحياة للشارع السياحي هناك، موضحا أن هناك إقبال جيد على رحلات البالون الطائر والرحلات النيلية عبر الدهبيات والفنادق العائمة، لافتا إلى أن السياحة الداخلية قادرة إذا ما جرى الاهتمام بها بشكل جيد على تعويض تراجع أعداد السياح الوافدين من الخارج.

ومن جهته، قال عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة لشؤون المنشآت السياحية والفندقية، إن مبادرة «شتي في مصر» هي إحدى المبادرات التي تبنتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وغرفة المنشآت الفندقية، لإنعاش الحركة السياحية بكافة المدن المشاركة في المبادرة في ظل التراجع الكبير في الحركة السياحية الوافدة من الخارج حاليا، موضحا أن الحكم على نجاح المبادرة من عدمه لا يزال مبكرا خلال الوقت الحالي، نظرا لأن المبادرة لم يمر على إطلاقها سوى 10 أيام فقط، لافتا إلى أن الأسعارالمطروحة خلال المبادرة سواء تذاكر الطيران أو الغرف الفندقية مناسبة جدا لغالبية الأسرالمصرية، مؤكدا أن «شتي في مصر» مستمرة حتى يوم 28 فبرايرالمقبل.