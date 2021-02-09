فيس بوك يحجب مجموعة إسرائيلية شهيرة بسبب احتوائها على نشاط جنسي

حجب موقع فيس بوك، أمس، المجموعة الإسرائيلية الشهيرة «Secret Tel Aviv»، مرجعا ذلك إلى احتوائها على نشاط جنسي، وفق ما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن تقرير لقناة «4N12» الإسرائيلية.

وفي حديث لـ«N12»، قال جوني ستارك، مؤسس «Secret Tel Aviv»، وهي مجموعة تضم كل شيء، من فرص عمل، ومعلومات عن الأنشطة السياحية، والحياة الليلية، إلى خدمة المواعدة للقاءات العاطفية ، إن «إزالة المجموعة كان بسبب تهديد المنافسة التي تشكلها على موقع فيس بوك».

واعتبر جوني ستارك، خلال حديث مع مجلة «NEXTER» التابعة لـ«N12»، أن مجموعته «تشكل تهديدا لهيمنة فيسبوك في إسرائيل، ونتيجة لذلك، وبعد إطلاق موقع ويب جديد للبحث عن عمل مرتبط بـSecret Tel Avi، تمت إزالة المجموعة في غضون 24 ساعة» بحسب ما ذكرت روسيا اليوم نقلا عن جروزاليم بوست.

وأضاف: «هل يمكن أن يكون فيسبوك قد أغلق مجموعتنا لأننا نتنافس مع لوحة الوظائف على الشبكة الاجتماعية؟».

ورأى ستارك أن «فيس بوك فتح صفحات البيع، والشراء، والتعارف، والبحث عن وظيفة، من أجل إخراج هذه الأعمال من المجموعة، ومنعها من أن تصبح فيروسية ومربحة»، على حد تعبيره.

من جانبه، قال «فيس بوك»، إن السبب في حظر المجموعة الإسرائيلية كان منشورا تمت الموافقة عليه في مارس 2020، والذي ظهر في مجموعات الرجال، والصفحات التي حددتها خوارزمية فيسبوك على أنها «إباحية».

وبحسب مؤسس هذه المجموعة، تتكون «Secret Tel Aviv» من أكثر من 300000 عضو، وقد ساعدت في بناء مجتمع من الإسرائيليين المحليين، والزوار من الخارج.

وكان فيس بوك، أغلق عدة صفحات وحسابات على مدار الأسابيع الماضية، لأسباب سياسية، من بينها صفحة تابعة لقناة مرتبطة بجيش ميانمار في أعقاب الانقلاب الذي قام به الجيش هناك، وذلك لتأييد الصفحة والقناة للإنقلاب، ومن قبل ذلك علق فيسبوك الحسابات الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك بعد اتهامات له بالتحريض على العنف.