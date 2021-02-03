السجن 6 أشهر لعامل حاول بيع قطع أثرية على فيسبوك بقنا

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، بالدائرة الابتدائية الأولى جنح، بمعاقبة عامل بتهمة توظيف حساب على «فيس بوك» لنشر مشاركات لعرض قطع أثرية للبيع خلالها، بالسجن 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.

القصة بدأت في الـ29 من شهر أغسطس من عام 2019، حيث وجهت الإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات بإدارة البحث الجنائي، للمدعو «إسماعيل. م. ف. ج» بقوص، تهمة حيازة وبيع القطع الأثرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت التحريات أن المتهم يستخدم حساب على فيسبوك باسم «ا. ف» وعمل مشاركات لعرض قطع أثرية للبيع على من خلاله على مجموعة باسم «ب. ش. آ. ف»، كما تبين ارتباط الحساب برقم هاتف محمول من خلاله جرى التوصل لصور بداخله مرفقة من حساب المتهم على فيسبوك.

على الفور انتقلت قوة من المباحث إلى المتهم، وبعد القبض عليه اعترف بالتهم الموجهة له، بالتجارة في قطع أثرية وترويجها على صفحات فيسبوك لبيعها وقصد النصب، وعوقب بالسجن 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه مع إلزامه بالمصاريف.