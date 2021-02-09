عبدالمعز: كلمتان تثقلان ميزان العبد عند ربه أوصى بهما النبي محمد

قال الشيخ رمضان عبد المعز، العالم بالأزهر الشريف، إن هناك كلمتان يحبهما الرحمن، جاءتا في حديث النبي محمد في كتب الإمام البخاري، وهو الحديث الشهير عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم" مبينا أن هذه الكلمات تثقل ميزان العبد وتساعد في تفريج كربه.

يجب التسبيح ببطء وليس مجرد الترديد باللسان

وأضاف «عبد المعز» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أنه يجب التسبيح بهذه الكلمات ببطء وليس من باب الترديد فقط لكي يكون الذكر من القلب ومليس من اللسان لافتا إلى أن ترديد الشخص هذه الكلمات من القلب تجعل الله يعطي للشخص كرامات.

لا يجب التحجج بالانشغال

وأوضح العالم بالأزهر الشريف، أن الشخص لا يجب أن يتحجج أنه مشغول لأن النبي داود كانت لديه ملك كبير ومسئول عن أمة ويعمل في مهنة الحدادة ومع ذلك لم ينشغل بالنعم عن المنعم ودائم التسبيح لله سبحانه وتعالى لافتا إلى أنه على الشخص أن يحسن ظنه بالله فالنبي زكريا رزقه الله النبي يحيى بعد التسبيح والنبي يونس أنقذه الله من الحوت بعد أن قام بالتسبيح مع اليقين بأن الله قادر على إنقاذه وليس مجرد ترديد باللسان وتابع: «أثقل شيء في ميزان العبد هو التسبيح لله سبحانه وتعالى».

أكثر ذكر يحبه الله

في سياق مواز تطرق الشيخ إلى النبي موسى كان يناجي ربه وطلب من الله أن يخبره شيء يحب أن يدعوه العبد به فرد الله عليه قل يا موسى لا إله إلا الله فرد عليه النبي موسى بإن كل العباد يعرفون هذا الذكر فرد عليه الله «لو وُضِعَتْ في كِفَّةٍ ووُضِعَتْ لا إلهَ إلَّا اللهُ في كِفَّةٍ، رجَحَتْ بهنَّ لا إلهَ إلَّا اللهُ، ولو أنَّ السَّمواتِ السَّبعَ والأرَضينَ السَّبعَ كُنَّ حَلقةً مُبْهَمةً، قَصَمَتْهُنَّ لا إلهُ إلَّا اللهُ وسُبحانَ اللهِ وبحمدِه»