يبحث السيسي الاستثمار فيه.. تعرف على «الهيدروجين الأخضر» المولد للطاقة

الطاقة المتجددة النظيفة، مجال تعمل مصر على التوسع فيه خلال الفترة الأخيرة، بهدف توفير طاقة غير مضرة بالبيئة تكفي الاحتياجات المحلية، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول «بحث آفاق التعاون مع تحالف تلك الشركات البلجيكية للاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة»، وأكد الرئيس خلال اللقاء، أن مصر حرصت على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار الالتزام بالأهداف العالمية لحماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، فضلا عن العمل على استغلال الموارد الطبيعية المتنوعة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال على أفضل نحو، لصالح استخدامات التنمية.

«الهيدروجين الأخضر»: خال من الكربون ويسهم في إنتاج الكهرباء

«الهيدروجين الأخضر»، هو نوع من الوقود خالٍ من الكربون، مصدر إنتاجه هو الماء، وفقا لقول الدكتور ماهر عزيز، خبير الطاقة المتجددة، موضحا أن إنتاجه يتم نتيجة فصل وقود خالٍ من الكربون، مصدر إنتاجه هو الماء، وهذا النوع يساهم في حماية البيئة والحفاظ عليها من الاحتباس الحراري.

وأضاف عزيز لـ«الوطن»، أن الوقود الهيدروجيني أو ما يعرف بـ«إصلاح الغاز الطبيعي» أو «إصلاح البخار»، وهي عملية كيماوية، تخضع لها الهيدروكربونات الطبيعية الموجودة في أنواع من الوقود الأحفوري مثل الغاز الطبيعي، بهدف إنتاج غاز «الاصطناع».

خبير الطاقة: «الهيدروجين الأخضر» يتم إنتاجه بواسطة التحليل الكهربائي

وتابع خبير الطاقة أن آلية إنتاجه تكون بطريقة «التحليل الكهربائي»، حيث يتم استخدام الطريقة تيارًا كهربائيًا لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، إذا تم الحصول على هذه الكهرباء من مصادر متجددة، فسوف ننتج الطاقة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

وأكد أن هذا النوع من الوقود سيتم استخدامه بتوسع في مجال الصناعة التي تنتج كميات كبيرة من الكربون خلال التصنيع، مشيرا إلى أن أبرز هذه الصناعات الصلب والشحن وإنتاج المواد الكيميائية، بالإضافة إلى الطائرات، والسفن، والشاحنات، التي تقطع مسافات طويلة، والصناعات الثقيلة.

وفي ديسمبر الماضي، نشرت مجلة «فوربس»، تقريرا أوضح أن المستقبل قد وصل بمحاولة توسيع استخدام الهيدروجين الأخضر، حيث اجتمع سبعة من أكبر مطوري مشاريع الهيدروجين الأخضر لإطلاق مبادرة «Green Hydrogen Catapult» في محاولة لزيادة إنتاجه بمقدار 50 ضِعفًا في السنوات الست المقبلة.