أب يقتل أبنائه الثلاثة شنقا.. والشرطة: انتقاما من زوجته

أقدم رجل عراقي على اقتراف جريمة، وصفتها وسائل إعلام محلية عراقية بـ«المروعة»، بعد أن قتل أبناءه الثلاثة شنقا حتى الموت، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك انتقاما من زوجته.

ونقلت مواقع محلية عراقية، عن وزارة الداخلية العراقية أن تلك الجريمة قد وقعت في قضاء «قلعة صالح» بمحافظة ميسان جنوبي البلاد.

وذكرت مديرية شرطة محافظة ميسان أنه «بعد حصول حادث قتل بقضاء قلعة صالح جنوب مدينة العمارة ونتيجة لخطورة الحادث وأهميته وجه قائد شرطة المحافظة.. بتشكيل فريق عمل لكشف ملابسات الحادث».

وأشار البيان الشرطي إلى أن الأب، جرى اعتقاله عقب هروبه من المنزل وإثر مطاردته لأكثر من ساعة.

وخلال التحقيقات من جانب رجال الأمن العراقي قال الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته إن خلافات وقعت بينه وبين زوجته بسبب تعاطيه المخدرات، مشيراً إلى أنه سارع إلى شنق فلذات أكباده البالغة أعمارهم 9 و8 وطفلة عمرها 5 أعوماً.

وأوضحت الشرطة العراقية أنه جرى تحويل المتهم إلى القضاء لمحاكمته في أقرب وقت ولـ«ينال جزائه العادل».