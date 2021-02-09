وزيرة الهجرة أمام النواب: حريصون على رعاية مصالح المصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 2016، بعدم خروج مركب هجرة غير شرعية، هو نجاح للدولة المصرية في ملف الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن هذا النجاح يرجع لجهود كل مؤسسات وأجهزة الدولة ومنها وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والهجرة والأزهر والكنيسة ومنظمات المجتمع المدني.

ولفتت وزيرة الهجرة، خلال مشاركتها باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، والنائبة سولاف درويش وكيل اللجنة، والنائب أحمد السيد مهنى وكيل اللجنة، والسادة النواب أعضاء اللجنة، إلى أنه للحفاظ على هذا النجاح أطلق السيد الرئيس مبادرة «مراكب النجاة»، لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأشارت إلى أن الرئيس كلف وزارة الهجرة بتنفيذها وأنها قامت بزيارة عدد من المحافظات المصدرة لهذه الظاهرة والتقت مع الأهالي من الشباب والسيدات والطلاب، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووزارة التضامن ومنظمات المجتمع المدني، وتم العمل على إيجاد فرص بديلة للشباب الراغب في الهجرة غير الشرعية.

وحول عمل الأولاد المصريين القُصّر في إيطاليا بصورة غير شرعية في أعمال ضد القانون، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن إيطاليا تحتضن الأطفال المهاجرين غير الشرعيين، وخلال عملها في القنصلية المصرية في روما قامت بزيارة مراكز الإيواء التي يقيمون بها هؤلاء الأطفال، مشيرة إلى أن الأطفال يهربون من هذه المراكز ويتم استغلالهم في الأعمال غير الشرعية لكي يكسبوا الأموال ويرسلوا إلى ذويهم.

وبخصوص أعمال القرصنة والاختطاف للمصريين سواء في البحر أو في الدول التي تشهد عدم استقرار، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن «وزارة الهجرة تتلقى الاستغاثات، ونحن نوافي الجهات الأمنية المعنية بها وتقوم الدولة بكل الجهود لعودتهم».

وبخصوص ملف عودة الجثامين من الخارج، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه من الصعب مطالبة أهل المتوفي بإنهاء كل الإجراءات اللازمة لعودة الجثمان، ولذلك قامت وزارة الهجرة بإعداد قانون تنظيم الهجرة والذي يتضمن إنشاء صندوق رعاية المصريين بالخارج، مشيرة إلى أنه حتى الانتهاء من الصندوق تم توقيع بروتوكول مع مؤسسة «مصر الخير» لتحمل تكاليف شحن الجثامين من الخارج، مؤكدة أن صندوق رعاية المصريين بالخارج، يتضمن ملف شحن الجثامين للانتهاء من هذا الملف.

وبخصوص التسويق لجهود وزارة الهجرة، أشارت الوزيرة إلى أن هناك العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج منها مواقع التواصل الاجتماعي، ومجلة «مصر معاك»، التي تصدرها الوزارة بها كل أنشطة الوزارة، داعية النواب، بزيارة إلى المنطقة اللوجستية في محافظة الغربية، التي أنشأها رجل أعمال مصري بالخارج، عقب مشاركته في مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، وهذا جزء من عمل وزارة الهجرة والذي يكون موجها إلى المصريين بالخارج ويلمسهم شخصيا، فالتسويق لأنشطة الوزارة أمر موجه للمصريين بالخارج بالأساس ولتشجيعهم على المشاركة في أنشطة الوزارة والتنمية التي تتم على أرض الوطن.

وتعقيبا على حديث أحد السادة النواب بخصوص استمارة «نورت بلدك» للعائدين من الخارج، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه يتم العمل بالتعاون مع وزارة التخطيط على استهداف العمالة البسيطة، ويتم دمجهم في المشروعات القومية والتنمية التي تجري على أرض مصر.

ومن جانبهم، أثنى النواب أعضاء اللجنة، على الجهود التي تبذلها وزارة الهجرة في ملف رعاية المصريين بالخارج، لافتين إلى أن المصري بالخارج شعر بأن دولته تقف بجانبه في وقت الشدة وهذا لم يكن يحدث قبل عودة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وفي نهاية الاجتماع، قدم رئيس لجنة القوى العاملة الشكر للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، موجها بالتقدم بطلب لهيئة مكتب مجلس النواب لاستعجال مناقشة قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج عند وصوله إلى البرلمان.