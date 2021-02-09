بعد مسبار «الأمل».. رئيس جامعة الشارقة: هناك خطة بعيدة المدى للعيش على المريخ

قال حميد النعيمي، رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، ورئيس جامعة الشارقة، إن هناك خطة بعيدة المدى للعيش على سطح المريخ، موضحا مسبار الأمل هو مشروع وإنجاز إماراتي، وعربي، ويضع العالم العربي والإسلامي على خارطة الدول التي تعمل في هذا المجالة، خاصة بعد أن وصل اليوم إلى مداره حول كوكب المريخ، وبعد شهرين سيصل إلى النقطة التي يبدأ منها إرسال المعلومات، وهذا سوف يستغرق شهرين من الآن.

المسبار يحمل أجهزة في غاية الدقة

وأضاف «النعيمي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المسبار يحمل الكثير من الأجهزة المتطورة والحديثة وهي في غاية الدقة، وتستطيع تصوير طبقات الأوزون، وتجميع معلومات على مدار اليوم وإرسالها إلى الأرض، موضحا أن المسبار يرسل بيانات علمية دقيقة إلى المحطة الأرضية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي ضخمة جدا، ويحتاج تحليلها إلى شهيرن أو ثلاثة أو عامين أو ثلاثة.

وتابع رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن قدرة المسبار حاليا هي سنة مريخية (ما يعادل سنتين بالسنة الأرضية) وسيرسل معلومات للمؤسسات على الأرض، ثم تحليلها ما يؤدي إلى استكشاف الكثير من أسرار هذا الكوكب الصغير، والذي يعتبر ما زال يحمل الكثير من الأسرار.

المشاركة مع المؤسسات الأخرى

وأوضح أن المؤسسات العربية والإماراتية والعالمية سوف تتشارك في تحليل البيانات، إضافة إلى دراسة الطقس اليومي والموسمي للمريخ، لافتا إلى أن هناك خطة بعيدة المدى لاستيطان المريخ، لأن الغلاف الجوي له رقيق جدا، ولا يستطيع الإنسان حاليا العيش على أرضه، ولكن سابقا منذ ملايين السنين كان غلافه الجوي سميكا مثل الأرض، ولذلك فإن مسبار الأمل يدرس هذه الظواهر، ويحاول معرفة أسباب فقدان الغلاف الجوي، حيث يعتقد العلماء أن المريخ سيكون مستقبلا مناسبا لعيش البشر عليه.