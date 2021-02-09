مساعدات طبية من الصين للإسكندرية لمواجهة كورونا

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في مكتبه بديوان عام المحافظة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، قنصل عام جمهورية الصين الشعبية في الإسكندرية، «جاو لينيج»، وذلك في إطار الاحتفاء بذكرى مرور عشر سنوات على توقيع اتفاقية التآخي بين محافظة الإسكندرية ومقاطعة قوانغدونغ، والتي جرى توقيعها في 21 أكتوبر من عام 2010، وكذلك وصول مساعدات طبية من مقاطعة قوانغدونغ، في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين.

وقدم المحافظ إلي قنصل عام الصين مفتاح الإسكندرية، كرمز للتآخي وتأصيل العلاقات بين الطرفين، كما وجه جزيل الشكر إلى القنصل العام، على المساعدات الطبية المهداة للمحافظة، في إطار التعاون بين الجانبين، مؤكداً على قوة وعمق العلاقات المصرية الصينية، وأن هناك العديد من الاتفاقيات بين مدينة الإسكندرية والمدن الصينية، كما أكد استعداد المحافظة لتقديم كافة المساعدات والتعاون للقنصلية الصينية بالإسكندرية.

وهنأ المحافظ قنصل عام الصين بمناسبة العام الصيني الجديد، حيث سيتم الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة في 12 فبراير الجاري، مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد عصراً ذهبياً في ضوء الصداقة المتميزة على صعيد القيادة السياسية بمصر والصين، والذي نتج عنها فتح آفاق كبيرة للتعاون في شتى المجالات.

من جانبها، أعربت قنصل عام الصين عن امتنانها بكل ما تقدمه المحافظة من دعم للمواطنين الصينين في الإسكندرية، وأعلنت عن رغبتها في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع الإسكندرية، لافتةً إلى أن الصين هي أكبر شريك تجاري لمصر، وأن جمهورية الصين تعتز بالعلاقات المشتركة بين مصر والصين، والمشاركة في خطة التنمية بمصر، وعلي وجه خاص، بالمشاركة في خطة التطوير في الإسكندرية، حيث يتواجد العديد من الشركات الصينية بالمنطقة الصناعية ببرج العرب، والمنطقة الحرة في الاسكندرية.

وأعربت عن رغبتها في مزيد من عقد اتفاقيات تآخٍ أخرى بين محافظة الإسكندرية ومقاطعات صينية أخرى، وهو الأمر الذي رحب به محافظ الإسكندرية.